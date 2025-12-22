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Neige-verglas : voici les trois départements placés en vigilance jaune ce mardi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Météo-France a placé ce lundi trois départements voisins en vigilance jaune à la neige et au verglas. Cela s'ajoute au Tarn et à l'Aveyron qui sont en vigilance orange.

On savait que la période de Noël serait pluvieuse, elle sera également neigeuse dans le sud de la France. Cinq départements sont sous vigilance à la neige et au verglas, dont deux en vigilance orange.

Trois départements ont également été placés en vigilance jaune. Il s'agit de l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. La ville de Montpellier connaît en effet de fortes précipitations et son département est aussi en alerte jaune pluie.

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L'Hérault est également en vigilance rouge crues, signe des pluies dangereuses en train de tomber sur le département.

vigilance météoneigeverglasMétéo-France

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