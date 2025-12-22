Neige-verglas : voici les trois départements placés en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a placé ce lundi trois départements voisins en vigilance jaune à la neige et au verglas. Cela s'ajoute au Tarn et à l'Aveyron qui sont en vigilance orange.

On savait que la période de Noël serait pluvieuse, elle sera également neigeuse dans le sud de la France. Cinq départements sont sous vigilance à la neige et au verglas, dont deux en vigilance orange.

Trois départements ont également été placés en vigilance jaune. Il s'agit de l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. La ville de Montpellier connaît en effet de fortes précipitations et son département est aussi en alerte jaune pluie.

L'Hérault est également en vigilance rouge crues, signe des pluies dangereuses en train de tomber sur le département.