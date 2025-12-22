Pluie-inondation : voici les 9 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 9 départements en vigilance jaune pluie-inondation, pour cette journée du lundi 22 décembre.

Un temps pluvieux sur le sud de la France. Dans son dernier bulletin, Météo-France a en effet placé 9 départements en vigilance jaune pluie-inondation.

Sont concernés : le Tarn, l'Aveyron, la Lozère, l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes ou encore la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

©Météo-France

Des pluies marquées

«Des Pyrénées en direction du Languedoc-Roussillon, du Limousin vers l'Auvergne, de Rhône-Alpes vers la région PACA, les nuages dominent, donnant des pluies continues, et nettement plus marquées du golfe du Lion au Massif central. Ces pluies marquées gagnent l'après-midi la basse vallée du Rhône et le Var», annonce Météo-France.

À noter que cinq départements ont par ailleurs été placés en vigilance orange «crues» pour la journée du lundi 22 décembre.