Sciences Po Paris : un salarié suspendu après des accusations de harcèlement sexuel et moral sur des lycéennes

Dans un communiqué publié ce lundi 22 décembre, Sciences Po Paris a indiqué la suspension d'un salarié de l'établissement après plusieurs signalements pour des faits de harcèlement moral et sexuel.

Des faits graves. Un salarié de Sciences Po Paris intervenant dans des lycées a été suspendu après deux signalements portant sur «des faits graves d'intimidation, de harcèlement moral et de harcèlement sexuel» sur des élèves, a indiqué Sciences Po, ce lundi 22 décembre.

«Vendredi 12 décembre dans l'après-midi, la direction de Sciences Po a été informée de deux signalements distincts mettant en cause un membre du personnel administratif» pour des faits «visant des lycéennes d'un lycée partenaire, dans le cadre des Conventions d'Éducation Prioritaire (CEP)», a indiqué Sciences Po Paris dans un communiqué.

Dans ce communiqué, l’établissement d’études supérieures a précisé que l’homme s’est vu notifier sa mise à pied à effet immédiat «dans l'attente des suites de la procédure pouvant conduire à son licenciement».

L’individu concerné par la suspension a été accusé par une étudiante dans une vidéo postée sur le réseau social TikTok, le 12 décembre dernier. Dans cette vidéo, cette ancienne lycéenne, aujourd'hui étudiante à Sciences Po Bordeaux, indique avoir été «victime de harcèlement sexuel par un professeur de Sciences Po pendant un an et demi», alors qu'elle avait 16 ans.

Le Procureur saisi ?

Ancien enseignant et chargé de mission intervenant depuis plusieurs années dans le cadre de la politique d'égalité des chances de Sciences Po, le professeur a été accusé par cette même étudiante d’avoir eu des propos déplacés à son encontre, évoquant «la façon dont elle s’habillait», entre autres.

«Les faits sont circonstanciés» et le professeur «n'a pas nié», a indiqué Sciences Po, ajoutant que l'école avait reçu «sept témoignages supplémentaires» en une semaine et «réfléchissait» à saisir le procureur de la République.

De son côté, l’Union étudiante a évoqué le chiffre d’une «vingtaine de victimes». «Cette nouvelle affaire doit permettre une libération de la parole», a plaidé le syndicat étudiant.