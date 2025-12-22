Vents violents : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mardi

Un seul département a été placé en vigilance jaune pour «vents violents» pour la journée de ce mardi 23 décembre.
Le vent souffle dans le sud-est de l'Hexagone. Dans son dernier bulletin, les prévisionnistes de Météo-France ont placé un unique département en vigilance jaune pour un risque de vents violents, durant la journée de ce mardi 23 décembre.
Il s'agit de la Savoie.
Sept autres départements ont également été placés en vigilance jaune pour un risque de pluie-inondation et trois départements sont visés par une vigilance jaune pour de la neige-verglas.
Un épisode de fortes crues s'abat également sur l'Hérault avec une vigilance rouge. Restez donc vigilants, lors de vos déplacements de fêtes de fin d'année.