Vents violents : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mardi

Un seul département a été placé en vigilance jaune pour «vents violents» pour la journée de ce mardi 23 décembre.

Le vent souffle dans le sud-est de l'Hexagone. Dans son dernier bulletin, les prévisionnistes de Météo-France ont placé un unique département en vigilance jaune pour un risque de vents violents, durant la journée de ce mardi 23 décembre.

Il s'agit de la Savoie.

@Météo-France

Sept autres départements ont également été placés en vigilance jaune pour un risque de pluie-inondation et trois départements sont visés par une vigilance jaune pour de la neige-verglas.

Un épisode de fortes crues s'abat également sur l'Hérault avec une vigilance rouge. Restez donc vigilants, lors de vos déplacements de fêtes de fin d'année.