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Vents violents : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mardi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Un seul département a été placé en vigilance jaune pour «vents violents» pour la journée de ce mardi 23 décembre. 

Le vent souffle dans le sud-est de l'Hexagone. Dans son dernier bulletin, les prévisionnistes de Météo-France ont placé un unique département en vigilance jaune pour un risque de vents violents, durant la journée de ce mardi 23 décembre. 

Il s'agit de la Savoie.

@Météo-France

Sept autres départements ont également été placés en vigilance jaune pour un risque de pluie-inondation et trois départements sont visés par une vigilance jaune pour de la neige-verglas

Sur le même sujet «Une moyenne de 3°C» : Noël 2025 devrait être le plus froid depuis 15 ans, selon Météo-France Lire

Un épisode de fortes crues s'abat également sur l'Hérault avec une vigilance rouge. Restez donc vigilants, lors de vos déplacements de fêtes de fin d'année.

 

MétéoMétéo-Francealerte jauneVentvigilance météo

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