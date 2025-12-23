La loi spéciale a été définitivement adoptée par le Parlement, après un vote du Sénat.
«Aucun accord du Mercosur ne sera accepté si concurrence déloyale ou fragilise notre secteur», promet le Premier ministre aux agriculteurs.
Lors de son allocution, le Premier ministre est revenu sur le Mercosur : «Aucun accord ne sera accepté sur le Mercosur s'il fragilise nos filières» pic.twitter.com/v1YkdeHce5
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«Il nous faut un budget en janvier», prévient Sébastien Lecornu, après l'adoption du projet de loi spéciale à l'Assemblée
«Le compromis n'est pas un renoncement», a lancé Sébastien Lecornu.
François de Rugy, ancien président de l'Assemblée nationale, est revenu sur le rôle de la «loi spéciale», votée ce mardi par les députés.
«Si on en restait là, il y a un certain nombre de mesures de l'Etat qui ne pourrait pas être mis en œuvre», explique l'ancien président de l'Assemblée nationale François de Rugy, en revenant sur le rôle de la «loi spéciale» #Punchlinepic.twitter.com/OT8BV7cxPc
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L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi spéciale par 496 contre 0. Celui-ci doit être examiné immédiatement au Sénat, pour une adoption dans les prochains jours.
Le troisième article, visant à autoriser les opérations d’emprunts, de gestion de la dette et de trésorerie de l’État, est adopté par l’Assemblée nationale, par 315 contre 1. Sans son vote, la sécurité des opérations de financement de l’État n’aurait plus été plus assurée à compter du 1er janvier 2026.
L’Assemblée nationale a adopté l’article 2 du texte par 308 contre 0. Il vise à conforter la reconduction des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances initiale pour 2026.
Les députés ont adopté l’article 1 de ce projet de loi spéciale par 298 contre 0. Il vise à autoriser à percevoir les impôts existants.Une disposition est nécessaire pour garantir le financement de l’État et des autres personnes morales affectataires des impositions de toutes natures. L’autorisation est donnée pour 2026, pour une durée temporaire jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances de l’année
Les prises de parole des orateurs sont terminées. Les députés vont étudier les trois articles de ce projet de loi spéciale.
Le député LIOT Charles de Courson, ancien rapporteur général du Budget, a considéré que cette «loi spéciale» était «une nécessité technique». «Elle est préférable à toute autre solution qui fragiliserait notre démocratie parlementaire», a-t-il ajouté.
Alors que certains groupes ont appelé le gouvernement à actionner l’article 49.3 pour faire adopter un budget en janvier, le député de la Marne a jugé que cette utilisation «serait un échec» pour le Parlement.
L’orateur du groupe des Démocrates, Jean-Paul Mattei, a regretté «l’occasion manquée d’un accord» sur le projet de loi de finances. Le député des Pyrénées-Atlantiques a insisté sur «le besoin urgent d’un budget».
«Il nous faut un budget pour pouvoir assurer notre défense, lutter contre le narcotrafic. Mais aussi pour investir, innover et préparer l’avenir», a-t-il déclaré. En cas de blocage lors des prochains examens budgétaires, Jean-Paul Mattei a appelé le gouvernement à recourir à «l’article 49.3».
A son tour à la tribune, Amélie de Montchalin, ministres des Comptes publics, a considéré que cette loi spéciale n’était, «ni un budget, ni un choix politique».
Selon elle, il s’agit «d’un service minimum, qui ne répond ni aux urgences, ni aux exigences des Français». «Cette loi spéciale sert à éviter la crise, elle ne résout rien», a-t-elle ajouté.
Depuis la tribune, le ministre de l’Economie Roland Lescure a qualifié cette loi spéciale de «roue de secours», visant à ouvrir le minimum de crédits que le gouvernement juge indispensable pour nourrir les services publics.
Le locataire de Bercy a insisté pour que cette loi spéciale ne «soit que temporaire». «Son maintien au-delà de janvier risquerait d’aggraver l’économie française», a-t-il insisté.
Les parlementaires débutent l'examen du projet de loi spéciale, présent par le gouvernement à la suite de l'échec de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2026.
En réponse à une question du député LR Jean-Didier Berger, la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin a alerté sur l'absence d'un budget, dont l'examen doit reprendre au courant du mois de janvier. «Le blocage viendra assez vite de l’absence de budget», a-t-elle déclaré.
Amélie de Montchalin : «Le blocage viendra assez vite de l’absence de budget» pic.twitter.com/etmwEkUFmI
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Sébastien Lecornu : «La loi spéciale n’est pas un budget, ce n’est qu’une loi qui permet au Parlement de poursuivre son travail» pic.twitter.com/IcylEW6pT2
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En ouverture de ces questions au gouvernement, le président du groupe socialiste a dénoncé l'échec de la commission mixte paritaire sur le budget, vendredi dernier. «C'est le témoignage d'un bloc centra qui n'a pas grand-chose de bloc».
Budget : "L'échec de la commission mixte paritaire est le fruit de l'incapacité de la droite à s'entendre avec elle-même (...) c'est le témoignage d'un bloc central qui n'a pas grand-chose d'un bloc", dit @BorisVallaud qui veut des garanties pour un budget "juste". #QAG#DirectANpic.twitter.com/3hy4rS8mmh
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Comme chaque mardi, les membres du gouvernement sont questionnés par les députés du Palais Bourbon, alors que ces mêmes parlementaires devront voter dans la foulée la loi spéciale proposé par l'exécutif dans le cadre du budget 2026.
Alors que le gouvernement espère reprendre l’examen du budget le 5 janvier, Éric Coquerel, président de la commission des finances à l’Assemblée nationale a fermement rejeté cette disposition.
«Il n’y aura pas de retour du texte en commission avant le 8 janvier», a annoncé le député LFI, évoquant un retour du projet de loi de finances dans l’Hemicycle le 13 janvier.
Le ministre de l’Économie Roland Lescure a rejeté ce mardi l’utilisation de l’article 49.3 pour faire adopter un budget, craignant que cela implique la chute du gouvernement.
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L'Assemblée nationale et le Sénat devraient voter tour à tour mardi la «loi spéciale» présentée par le gouvernement pour continuer de financer provisoirement l'État et les administrations.
Les votes des deux assemblées ponctuent deux mois et demi de débats budgétaires qui se soldent par un échec partiel pour le Premier ministre Sébastien Lecornu.
Le dialogue privilégié engagé par le Premier ministre avec le Parti socialiste a permis l'adoption du budget de la Sécurité sociale pour 2026, au prix de concessions sur les retraites et le financement de la Sécurité sociale.
Mais les profondes divergences entre l'Assemblée nationale et le Sénat, tenu par des partis de droite et du centre hostiles à tout prélèvement supplémentaire, ont empêché l'approbation du second texte budgétaire, celui sur le financement de l'État.
Les parlementaires se retrouveront donc en début d'année pour de nouvelles joutes sur ce texte, alors que la France est confrontée à un endettement croissant et que les discussions budgétaires n'ont pas permis de dessiner une trajectoire de réduction des déficits.