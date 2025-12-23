Le député LIOT Charles de Courson, ancien rapporteur général du Budget, a considéré que cette «loi spéciale» était «une nécessité technique». «Elle est préférable à toute autre solution qui fragiliserait notre démocratie parlementaire», a-t-il ajouté.

Alors que certains groupes ont appelé le gouvernement à actionner l’article 49.3 pour faire adopter un budget en janvier, le député de la Marne a jugé que cette utilisation «serait un échec» pour le Parlement.