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Budget 2026 : l’adoption «sans 49.3 est passable», assure le ministre de l’Economie

Le ministre de l'Economie Roland Lescure a rejeté l'utilisation de l'article 49.3 pour faire adopter un budget. [REUTERS/Sarah Meyssonnier]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Le ministre de l’Économie Roland Lescure a rejeté ce mardi l’utilisation de l’article 49.3 pour faire adopter un budget, craignant que cela implique la chute du gouvernement. 

Une journée décisive au Parlement. Ce mardi, les députés sont appelés à voter le projet de loi spéciale, à la suite de l’échec du projet de loi de finances pour 2026 (PLF). 

Le texte, présenté dans l’après-midi à l’Assemblée nationale et dans la soirée au Sénat, reconduit temporairement le budget de 2025. Il permet de lever l’impôt et de payer les fonctionnaires. Il ne comprend cependant pas de dépenses nouvelles, notamment sur la Défense, érigée comme une priorité face à la menace russe. 

Face aux différentes oppositions, notamment à l’Assemblée, plusieurs parlementaires ont appelé le Premier ministre Sébastien Lecornu à actionner l’article 49.3. Une disposition, permettant de faire passer un texte sans vote, à laquelle le chef du gouvernement a renoncé. 

Ce mardi, le ministre de l’Économie Roland Lescure, en première ligne lors de l’examen du projet de loi spéciale, a jugé que l’adoption d'un budget en janvier était «passable sans 49.3». Invité sur RMC, le locataire de Bercy a considéré que l’utilisation d'un tel article «sur un texte où personne n’est d’accord» contribuerait à la chute du gouvernement.

 Un budget nécessaire «le plus vite possible» 

Anticipant la reprise des débats en janvier, Sébastien Lecornu a reçu dimanche et lundi les forces politiques, à l'exception de la France insoumise et du Rassemblement national. 

Sur le même sujet Eric Coquerel : «C'est une roue de secours, c'est un budget de secours, mais c'est un budget» Lire

Les discussions autour d’un projet de loi de finances, fixant le budget de l’État pour 2026, devraient ainsi reprendre au début de l’année. Le ministre de l’Économie a souhaité que les «travaux en commission à l’Assemblée» puissent commencer le «5 ou 6 janvier». 

Lors d’un Conseil des ministres de crise ce lundi, Emmanuel Macron, de retour d’Abou Dhabi, a sommé son gouvernement à faire adopter un budget «le plus vite possible». 

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