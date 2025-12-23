Budget 2026 : quand la loi pourrait-elle revenir à l’Assemblée nationale ?

Le gouvernement espère reprendre l’examen du projet de loi de finances, fixant le budget pour 2026, au début du mois de janvier prochain. Rejeté par le Parlement, l’exécutif a été contraint de présenter un projet de loi spéciale en urgence afin d’assurer la continuité du fonctionnement de l’État. Ce dernier a depuis été adopté par les deux chambres.

Un jeu d’équilibriste qui devrait reprendre en janvier. Alors que le gouvernement présente son projet de loi spéciale au Parlement ce mardi, la reprise d’un examen sur le budget pour 2026 est déjà en pleine réflexion.

Pour rappel, celui-ci a été rejeté en commission mixte paritaire le 19 décembre dernier, obligeant l’exécutif à présenter un projet de loi spéciale. Ce texte reconduit temporairement le budget de 2025. Il permet de lever l’impôt et de payer les fonctionnaires. Il ne comprend cependant pas de dépenses nouvelles, notamment sur la Défense, érigée comme une priorité face à la menace russe. Il ne s’agit cependant que d’un projet «d’urgence», permettant à l’Etat de fonctionner au-delà du 31 décembre.

Une bataille de calendrier

Désireux de reprendre l’examen d’un budget, Roland Lescure, le ministre de l’Économie, a souhaité que les débats puissent commencer dans l’Hémicycle, dès le 5 ou le 6 janvier. Le locataire de Bercy a d’ailleurs refusé toute utilisation de l’article 49.3, demandée par certains parlementaires du centre et de la droite, qui contribuerait, selon lui à la chute du gouvernement.

En effet, Roland Lescure s’est dit persuadé qu’un compromis sur le budget est trouvable, comme ce fut le cas pour le budget de la Sécurité sociale.

Le souhait du gouvernement a cependant été fermement réfuté par Eric Coquerel, le président de la commission des Finances de l’Assemblée nationale. «Il n’y aura pas de retour du texte en commission avant le 8 janvier», a déclaré le député LFI en conférence de presse.

#Budget2026 : "Nous ne ferons pas de commission avant les 8 et 9 janvier", indique @ericcoquerel, "pour une séance qui ne sera pas avant le 13 janvier". #DirectANpic.twitter.com/ZG7ItBaecY — LCP (@LCP) December 23, 2025

Une décision prise conjointement avec le rapporteur du budget Philippe Juvin et la présidente de l’Assemblée Yaël Braun-Pivet. Le projet de loi de finances pour 2026 devrait donc faire son retour en séance publique à l’Assemblée nationale, selon Eric Coquerel, le 13 janvier.