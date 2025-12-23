«Un rendez-vous pour essayer d'éteindre un peu le feu qui est partout dans les campagnes», selon Stéphane Galais

Emmanuel Macron a reçu mardi après-midi à l'Elysée les syndicats agricoles pour parler de l'accord UE-Mercosur, auquel ils sont opposés, avec en toile de fond l'inquiétude autour de la dermatose bovine illustrée par des blocages routiers qui persistent sur le terrain.

«L'objet du rendez-vous, c'était d'essayer d'éteindre un peu le feu qui est partout dans les campagnes», a affirmé Stéphane Galais, porte-parole national de la Confédération paysanne, à la sortie de la rencontre, ajoutant qu'il fallait pour cela «des mesures structurelles fortes».

#DNC Accord UE#Mercosur Rencontre avec @EmmanuelMacron : "le Président essaye d'éteindre le feu dans les campagnes sans réponses structurelles et politiques", Stéphane Galais, porte-parole national de la Confédération paysanne. pic.twitter.com/WOqfeeZNy3 — Conf' Paysanne (@ConfPaysanne) December 23, 2025

«La balle a été transmise, maintenant elle est dans leur camp», a renchéri Pierrick Horel, le président des Jeunes Agriculteurs.