Emmanuel Macron a reçu mardi après-midi à l'Elysée les syndicats agricoles pour parler de l'accord UE-Mercosur, auquel ils sont opposés, avec en toile de fond l'inquiétude autour de la dermatose bovine illustrée par des blocages routiers qui persistent sur le terrain.
«L'objet du rendez-vous, c'était d'essayer d'éteindre un peu le feu qui est partout dans les campagnes», a affirmé Stéphane Galais, porte-parole national de la Confédération paysanne, à la sortie de la rencontre, ajoutant qu'il fallait pour cela «des mesures structurelles fortes».
#DNC Accord UE#Mercosur Rencontre avec @EmmanuelMacron : "le Président essaye d'éteindre le feu dans les campagnes sans réponses structurelles et politiques", Stéphane Galais, porte-parole national de la Confédération paysanne. pic.twitter.com/WOqfeeZNy3
— Conf' Paysanne (@ConfPaysanne) December 23, 2025
«La balle a été transmise, maintenant elle est dans leur camp», a renchéri Pierrick Horel, le président des Jeunes Agriculteurs.
Emmanuel Macron a reçu mardi après-midi à l'Elysée les syndicats agricoles pour parler de l'accord UE-Mercosur, auquel ils sont opposés, avec en toile de fond l'inquiétude autour de la dermatose bovine illustrée par des blocages routiers qui persistent sur le terrain.
Les syndicats disent avoir par ailleurs rappelé au chef de l'Etat «l'extrême tension» et la «colère» du monde agricole et que des réponses étaient attendues «dès les premiers jours de janvier» sur le Mercosur mais aussi sur les crises sanitaires, au premier rang desquelles la dermatose bovine et la grippe aviaire.
C'était la première rencontre entre le chef de l'Etat et les syndicats agricoles depuis début décembre et l'amorce de la crise qui secoue l'élevage français, face à la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). C'était aussi la première depuis l'annonce, jeudi dernier, du report a priori au 12 janvier de la signature du traité décrié entre l'UE et des pays du Mercosur.
Emmanuel Macron a reçu mardi après-midi à l'Elysée les syndicats agricoles pour parler de l'accord UE-Mercosur, auquel ils sont opposés, avec en toile de fond l'inquiétude autour de la dermatose bovine illustrée par des blocages routiers qui persistent sur le terrain.
«Sur le traité du Mercosur, la position de la France est ferme», a affirmé de son côté le Premier ministre Sébastien Lecornu, après le rendez-vous des syndicats agricoles à l'Elysée. «Aucun accord ne sera accepté s'il fragilise nos filières ou impose une concurrence déloyale. Le texte a évolué, mais le compte n'y est toujours pas», a ajouté le Premier ministre, qui doit à nouveau rencontrer les syndicats agricoles le 5 janvier.
En Gironde, la Coordination rurale (CR33) annonce organiser un «réveillon de Noël façon auberge espagnole» sur l'A63 au sud de Bordeaux, avec une messe également prévue. Le week-end dernier, c'est un DJ qui a posé ses platines sur ce barrage de Cestas, où une fête a été organisée.
«Les sympathisants passent, donc ça remonte le moral des troupes», affirme Ludovic Ducloux, coprésident de la CR33.
«Le côté festif, ça permet de durer plus longtemps. Mais pas tous les soirs non plus. Il faut pas qu'il y n'ait pas de débordements et que ça reste bon enfant», résume Jean-Paul Ayres, porte-parole de la CR33, alors qu'un terrain de moto-cross a été improvisé sur le terre-plein central de l'autoroute.
A l'image de leurs confrères de Carbonne, Cestas ou encore Baraqueville (Aveyron), certains agriculteurs qui bloquent l'A64 à Briscous (Pyrénées-Atlantiques) sont prêts à sacrifier le réveillon pour obtenir satisfaction, convaincus pour beaucoup que rien ou presque n'a changé depuis leur mobilisation de l'hiver 2024.
La FNSEA, les Jeunes agriculteurs (JA), la Coordination rurale et la Confédération paysanne vont être reçus à 16H30 par le président Emmanuel Macron sur l'accord UE-Mercosur, ont annoncé les différents syndicats à l'AFP.
C'est la première rencontre entre le chef de l'Etat et les syndicats depuis le début, début décembre, de la crise qui secoue l'élevage français, face à la dermatose nodulaire bovine.
«Le message de la FNSEA au Président de la République restera inchangé, ferme et clair: Mercosur = NON», a indiqué le syndicat dominant dans une déclaration à l'AFP, une position qui fait l'unanimité au sein du monde agricole français malgré des disparités entre les organisations syndicales.
L'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay, réunis samedi dans la ville brésilienne de Foz do Iguaçu (sud), espéraient initialement y parapher le traité, tout comme la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et la plupart des pays européens. Mais cette signature a finalement été reportée, face à la colère des agriculteurs européens, notamment en France et en Italie.
Plusieurs sources diplomatiques ont indiqué que la nouvelle échéance visée pour la signature était désormais le 12 janvier au Paraguay.