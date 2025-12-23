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Crues : voici les 10 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Ce mardi 23 décembre, Météo-France a placé dix départements en vigilance jaune «crues». Voici lesquels. 

La vigilance est de mise. Météo-France a placé dix départements en vigilance jaune «crues» pour la journée de ce mardi 23 décembre. 

Selon ses prévisions, les départements concernés sont l’Ardèche, le Cantal, le Gard, la Haute-Garonne, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Puy-de-Dôme, le Tarn-et-Garonne et enfin, le Var. 

©Météo-France

«Une période de pluie persistante a touché d'abord les Cévennes, puis la région méditerranéenne environnante. D'importants apports de précipitations ont eu lieu sur des bassins versants très humides et sensibles, provoquant de multiples réactions de cours d’eau», a détaillé Météo-France, ajoutant que «la situation globale s’améliore». 

À noter que le département de l’Hérault a quant à lui été placé en vigilance rouge pour le même risque, «en raison des débordements très dommageables». 

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Il est conseillé de rester chez soi et de se tenir informé auprès des autorités, de ne pas utiliser sa voiture, de s’éloigner des cours d'eau, des points bas et des ponts, de ne pas descendre dans les sous-sols et de n’évacuer que sur ordre des autorités compétentes.

vigilance météoCruesMétéo-France

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