Cyberattaque contre La Poste : où en est la situation ?

À deux jours de Noël, la cyberattaque qui a frappé La Poste ce lundi n’est toujours pas totalement résolue mais aurait perdu en intensité. La livraison des colis devrait s'effectuer normalement.

Une cyberattaque qui vise à inquiéter les Français. À un jour du réveillon de Noël, le ministre de l'Économie Roland Lescure a affirmé mardi sur BFMTV que l’attaque informatique qui a touché les services en ligne de La poste ce lundi 22 décembre, a «baissé en intensité» mais qu’elle «se poursuit», avant d’ajouter qu’«aucune donnée personnelle n’a été aspirée».

Selon La Poste, qui décrit cet incident de «type déni de service» consistant à surcharger des sites web et des applications par des requêtes ciblées pour les rendre inaccessibles, a également confirmé que l’attaque est toujours en cours.

L’opérateur postal a précisé que la distribution du courrier et des colis peut être affectée, mais qu’elle reste toutefois «assurée à ce stade», rapporte l’AFP.

Les cadeaux de Noël devraient arriver à temps

La cyberattaque intervient au début de la semaine des fêtes de Noël, la période la plus dense pour La Poste, qui, sur les deux derniers mois de l'année, trie et distribue 180 millions de colis.

Le ministre de l’Économie a donc tenu à rassurer sur la livraison des cadeaux de Noël. «Si vous avez demandé un colis pour Noël, vous n'avez pas aujourd'hui les moyens d'aller voir sur le site où il en est, mais le colis, lui, est en train d'arriver», a-t-il assuré, expliquant que «la priorité des priorités, c'est de faire en sorte que les colis arrivent à temps pour Noël».

Les postiers «mettent les bouchées doubles pour y arriver et ils me disent que oui, ils vont y arriver», a-t-il ajouté.

Lundi matin, le groupe BPCE (Banque Populaire, Caisse d'Épargne) a lui aussi été victime «d'un dysfonctionnement interne» et «temporaire» sur les applications et les sites internet.