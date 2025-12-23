Loi spéciale, budget, Outre-mer... Ce qu'il faut retenir de l'allocution de Sébastien Lecornu devant les Français

Depuis Matignon, Sébastien Lecornu s'est exprimé pour «rendre compte des actions du gouvernement, ces dernières semaines». Loi spéciale, agriculture, budget... Voici les différents points à retenir du discours du Premier ministre, prononcé ce mardi 23 décembre.

Une prise de parole aux nombreux enseignements. Sébastien Lecornu s'est exprimé ce mardi 23 décembre face aux Français. Dans cette allocution, le Premier ministre a notamment mis en lumière «cinq grandes familles de sujets sur lesquels nous devons parvenir à un accord». Avant de les évoquer, il est revenu sur la loi spéciale, «en cours de discussion au Parlement», et qui a depuis été adoptée après un vote tardif du Sénat.

«Repousser le désordre», tels ont été les premiers mots employés par Sébastien Lecornu. Pour ce faire, Sébastien Lecornu a notamment expliqué comment il a, «avec les ministres», décidé de «négocier et de rechercher des compromis utiles au pays».

Budget de la Sécurité sociale : «Notre modèle social est protégé»

Lui qui appelle à «rester à distance des calculs partisans» et qui a invité ses pairs à «ne pas être là pour préparer une élection, mais pour faire avancer le pays dès maintenant» s'est félicité que «le budget de la Sécurité sociale a été définitivement adopté par le Parlement, sans recours à l’article 49 alinéa 3 de notre Constitution».

«C’est une première depuis 2022. Le déficit est réduit grâce à des mesures d’économies encore plus importantes que dans les deux dernières lois de financement de la Sécurité sociale. L’essentiel a été sauf. Notre modèle social est protégé. L’accès aux soins est garanti», résume-t-il.

Mais le Premier ministre ne se contente pas de cette victoire parlementaire : il veut s'attaquer à la «réduction des déficits qui sont encore trop élevés». Pour cela, il martèle que «d’autres décisions seront nécessaires».

«une loi spéciale est en cours de discussion au Parlement»

«En attendant, une loi spéciale est en cours de discussion au Parlement : elle permettra au 1er janvier de lever l’impôt et de faire fonctionner les services publics», explique-t-il sobrement. Celle-ci a été annoncée alors que les représentants des deux chambres ont échoué à se mettre d'accord sur le budget. Le gouvernement l'adopte afin d'assurer la continuité de l'Etat et de la Sécurité sociale.

«Ce n’est pas pour autant un budget et beaucoup d’effets négatifs sont à attendre si la situation perdurait», rappelle Sébastien Lecornu, qui insiste sur son caractère temporaire. Il rappelle, en précisant : «Il faut donc un budget en janvier, et notre déficit doit être réduit à moins de 5% du PIB en 2026».

Une nouvelle fois, l'ancien ministre des Armées (2022-2025) croit en un travail collectif, où «les calculs politiques sont mis de côté». «Le Parlement prendra ses responsabilités, le Gouvernement aussi. Avec les différents ministres, nous allons tenter de faire converger, y compris pendant les fêtes, tous les groupes politiques afin de définir les grandes thématiques qui nous permettront de trouver une solution».

L'agriculture, dossier prioritaire de sébastien lecornu

Après avoir fermé le chapitre concernant le budget, le Premier ministre a ensuite lancé : «Je vois cinq grandes familles de sujets sur lesquels nous devons parvenir à un accord». Sans attendre, il a listé le premier dossier important de cette fin d'année : l’agriculture. «Car l’ensemble des dispositifs d’aides aux secteurs agricoles et viticole, sont dans le budget et nous ne pouvons pas faire défaut à ces hommes et ces femmes qui travaillent dur et font la fierté de notre pays», a-t-il expliqué.

S'adressant directement à ceux qui n'ont cessé de montrer leur mécontentement ces derniers jours, sur l'ensemble de l'Hexagone, notamment vis-à-vis de la décision du gouvernement d'abattre des élevages de bovins, en prévision des cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) mais aussi contre le traité UE-Mercosur signé par l'Europe, Sébastien Lecornu a apporté des explications aux agriculteurs sur ces deux enjeux.

«Face à l’épizootie qui menace le cheptel bovin français, l'État, avec l’aide des vétérinaires et des éleveurs, a vacciné plus du tiers des 750.000 bovins des 10 départements du Sud-ouest en moins d’une semaine. J’ai demandé à la ministre de l’Agriculture de travailler avec la communauté scientifique pour mettre au point un test fiable pour détecter la maladie. Je recevrai de nouveau les organisations professionnelles agricoles le 5 janvier», a-t-il d'abord affirmé.

Au sujet du traité bilatéral entre l'UE et la zone de libre échange sud-américaine, le Premier ministre a expliqué : «La position de la France est ferme : aucun accord ne sera accepté s’il fragilise nos filières ou impose une concurrence déloyale. Le texte a évolué mais le compte n’y est toujours pas. Par ailleurs, sur la politique agricole commune, la France mène une négociation offensive pour garantir le revenu des agriculteurs et notre souveraineté alimentaire. Les semaines à venir seront décisives».

Les cinq sujets chauds du gouvernement

La deuxième thématique abordée par Sébastien Lecornu est celle des collectivités locales. Selon lui, les élections municipales qui auront lieu en mars prochain doivent permettre d'«aboutir sur le financement» de celles-ci. «Elles participent à l’activité économique de nos territoires, à l’accompagnement de nos concitoyens», souligne-t-il.

Après avoir également retenu l'attention des Français sur la transition écologique, notamment «à travers des dispositifs comme le fonds Vert», le natif d'Eaubonne veut porter son attention sur l'offre de logement dans le pays, qu'il juge «insatisfaisante». «Nous devons converger vers des solutions dès 2026 avec notamment la mise en place du statut du bailleur privé. Je pense aussi à l’ensemble des dispositifs pour nos concitoyens d’Outre-mer, et en particulier au plan de refondation économique pour la Nouvelle-Calédonie», a-t-il notamment déclaré.

Enfin, en dernier lieu, le Premier ministre a une nouvelle fois appelé de ses vœux que le budget pour la prochaine année permette de «continuer à préparer l’avenir de notre pays». Pour lui, cela passe notamment par «les investissements dans la Recherche, dans les Universités et dans la formation pour les jeunes».

Afin de clore son allocution sur une note positive, avant de souhaiter de joyeuses fêtes aux Français, le vingt-neuvième Premier ministre du pays a tenu à rappeler que «notre pays connaît aussi des succès dans les secteurs économiques, environnementaux, scientifiques, industriels, et culturels, à l’intérieur du pays comme à l’international». Rappelant ces forces françaises, Sébastien Lecornu a terminé son discours en affirmant que son ambition, pour 2026, est que la France «les amplifie».