Mahdi B. : l’influenceur algérien sous OQTF qui avait insulté des policiers a été interpellé et placé en garde à vue

L'influenceur algérien Mahdi B., placé sous OQTF, a été interpellé cette nuit par les forces de l'ordre, a annoncé le ministre de l'Intérieur sur X ce mardi. Laurent Nuñez avait effectué un signalement de l'individu sur la plate-forme Pharos, dimanche 21 décembre, après la publication sur les réseaux sociaux d'une vidéo dans laquelle l'individu insultait des policiers en arabe.

Une nouvelle garde à vue. Six mois après avoir été condamné, Mahdi B. fait de nouveau l’objet d’une interpellation après avoir insulté des policiers dans une vidéo signalée sur Pharos par le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez.

«Suite au signalement auquel j’ai fait procéder qui a entraîné l’ouverture d’une enquête judiciaire, l’individu a pu être interpellé cette nuit. Merci aux policiers», a en effet annoncé le locataire de la place Beauvau sur X, ce mardi.

Suite au signalement auquel j’ai fait procéder qui a entraîné l’ouverture d’une enquête judiciaire, l’individu a pu être interpellé cette nuit. Merci aux policiers.

Laissons travailler les services de police et de justice. https://t.co/Rhck4OE3oa — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) December 23, 2025

«Laissons travailler les services de police et de justice», a-t-il également ajouté.

Selon une source proche du dossier, rapportée par Le Figaro, l’interpellation a eu lieu dans la nuit, aux Lilas (Seine-Saint-Denis) pour «outrage» : «Avisés de sa présence au commissariat de police afin de signer son contrôle judiciaire, les policiers de la sûreté territoriale l’ont interpellé et placé en garde à vue».

«Nique l’État»

«Ils lui font des attouchements, c’est un pédé ce policier», tels sont les propos déclarés par cet influenceur algérien de 29 ans sous OQTF dans la vidéo signalée.

À ce moment-là, Mahdi B. filmait un homme en train de se faire fouiller par des policiers : «Vas-y, frappe le policier, frappe-le avec ta ceinture !», poursuit-il, avant d'ajouter : «Nique l’État».

Le jeune homme avait été condamné en janvier 2025 à 8 mois de prison ferme pour apologie du terrorisme. Quelques mois plus tard, il avait été interpellé en juin 2025 au CRA de Mesnil-Amelot pour apologie du terrorisme depuis sa cellule de Villepinte.

Il est suivi par près de 1,4 million d’abonnés sur TikTok.