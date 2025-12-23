Mayotte : une coupure générale d'électricité touche l'ensemble du département

Mayotte, le 101e département français, est confronté ce mardi à une panne d'électricité généralisée, depuis le début de l'après-midi. Celle-ci aurait été provoquée par un «incident grave», rapporte le préfet.

La panne de courant généralisée est survenue vers 14h, heure locale (midi en métropole). La préfecture de Mayotte a décelé un «incident grave» qui a provoqué la coupure d’électricité, sans donner davantage de détails.

⚡️#Incidentélectrique | L’ensemble du département est actuellement touché par une coupure généralisée d’électricité.



Les services de l’État sont pleinement mobilisés pour assurer un retour à la normale dans les meilleurs délais.



➡️ https://t.co/mxiJp7sLKIpic.twitter.com/eb4xaU79tM — Préfet de Mayotte (@Prefet976) December 23, 2025

Dans son communiqué, la préfecture a déclaré avoir «identifié» l’origine du problème, et dépêché des équipes techniques qui «s'emploient actuellement à restaurer l'électricité en procédant progressivement, par secteur». Le gestionnaire du réseau ne s’est pas prononcé sur l’heure du retour à la normale, mais assure que tout devrait rentrer dans l'ordre d’ici à la fin de la journée.

La panne a eu un impact sur les infrastructures qui produisent et stockent l'eau potable. Les foyers de l’archipel pourraient donc connaître quelques problèmes d’approvisionnement en eau.

Les autorités ont demandé aux habitants d’adopter plusieurs mesures : ne pas saturer les réseaux téléphoniques, ne pas manipuler les branchements électriques» pour ne pas risquer une électrocution, et veiller sur les personnes vulnérables de l’entourage.

Dans cet ordre d'idée, les services de l’Etat et le Centre Hospitalier de Mayotte ont rapidement contacté les personnes hospitalisées à domicile, afin de vérifier leur état de santé.