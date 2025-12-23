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Météo : les images impressionnantes de la «crue exceptionnelle» qui frappe le département de l'Hérault

Le fleuve de l'Hérault est en crue à Agde. [Sylvain THOMAS / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Le département de l'Hérault a été placé, depuis lundi, en vigilance rouge par Météo-France pour des «crues exceptionnelles». Des cumuls de pluie importants ont été mesurés, allant de 70 à 100 mm sur l'est du département. Ce phénomène a été immortalisé à travers des images des riverains. Voici les plus impressionnantes. 

Les réseaux sociaux sont inondés de clichés. Lundi, Météo-France a déclenché la vigilance rouge «crue exceptionnelle» pour le département de l'Hérault. Cette alerte est toujours active ce mardi, impactant également les départements de l'Aveyron, la Lozère et le Tarn, placés sous vigilance orange.

Si les prévisionnistes ont appelé à la plus grande prudence des riverains, nombreux sont ceux ayant capturé des images, une telle crue n'ayant pas été observée depuis novembre 1994.

Montpellier sous les eaux

Depuis lundi, Météo-France a en effet recensé des cumuls de pluie de l'ordre de 70 à 100 mm sur l'est du département de l'Hérault, avec localement 90 à 120 mm sur le secteur de Montpellier. La ville a fermé ses parcs et jardins ainsi que les cimetières, le zoo et le marché de Noël.

 

@Sylvain THOMAS / AFP
@Sylvain THOMAS / AFP

Le Gard également en proie aux montées des eaux

Ce matin, le fleuve du Vidourle, dans le Gard, a connu une nouvelle crue.

 

 

Agde également menacée

À Agde, où le pic de la crue a été atteint vers 20 h lundi, le niveau de l'Hérault noyait en partie les promenades longeant le fleuve de part et d'autre du pont menant au cœur historique de la ville. 

 

 

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Dans un communiqué publié ce mardi matin, la préfète de l'Hérault a indiqué que «le centre d'appel 18 a reçu 1.100 appels et 600 appels sur le 112. 80 opérations ont été effectuées, dont 47 sauvetages et mises en sécurité», entre lundi et ce jour. 

Cette dernière précise cependant qu'aucune victime n'est à déplorer pour le moment. 

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