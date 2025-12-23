Orages : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Dans son bulletin quotidien, Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune pour des risques d'orages, pour la journée du mardi 23 décembre.

Le sud de la France va vivre une journée très agitée. Alors que l'Hérault a été placé en vigilance rouge en raison d'une crue exceptionnelle pour ce mardi 23 décembre, cinq départements ont été placés en vigilance jaune pour des orages.

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Les cinq départements concernés par la vigilance jaune mise en place par les prévisionnistes de Météo-France, et qui sera valide toute la journée, sont : les Bouches-du-Rhône, le Var, l'Hérault, le Gard et la Haute-Corse.

Le pourtour méditerranéen est ciblé par de nombreuses vigilances pour la fin de journée de ce lundi 22 décembre, ainsi que pour le mardi 23 décembre en raison d'importants épisodes pluvieux, d'orages et de crues.