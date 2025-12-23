Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Pause bancaire durant Noël : cette astuce pourrait sauver vos virements

Ce service fonctionne notamment en continu, 24h/24 et 365 jours par an, y compris pendant les jours fériés. [Pexels]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alors que certaines transactions bancaires seront indisponibles du mercredi 24 décembre au dimanche 28 décembre, une alternative simple pourrait dépanner de milliers de Français durant les fêtes de Noël. 

Une solution à portée de main. Malgré la suspension temporaire des virements bancaires traditionnels à compter du 24 décembre, à 16h30, jusqu’au soir du dimanche 28 décembre, il sera tout de même possible de transférer des fonds durant cette période de Noël grâce aux virements instantanés.

Géré par la Banque centrale européenne (BCE), le système de paiement «Target 2», utilisé par les établissements bancaires pour transférer des fonds entre elles, cesse ses transactions les 25 et 26 décembre, ainsi que tous les autres jours fériés de l'année, comme indiqué dans le calendrier de la Fédération bancaire française. Cette suspension s'ajoute à l'arrêt habituel des opérations les week-ends.

Ainsi, cette année, la succession du 25 et 26 décembre suivie du week-end provoque une pause particulièrement longue des transferts. 

Sur le même sujet Pourquoi sera-t-il impossible de réaliser certains virements bancaires du 24 au 28 décembre ? Lire

Les virements instantanés font exception car ils s’appuient sur la plate-forme «Tips», une extension de «Target 2». Contrairement aux transferts standards qui prennent généralement 24 à 48 heures, les transferts instantanés permettent au bénéficiaire de recevoir l'argent immédiatement. Ce service fonctionne notamment en continu, 24h/24 et 365 jours par an, y compris pendant les jours fériés

BanqueNoël 2025

À suivre aussi

Banque : existe-t-il vraiment un montant maximal possible sans justificatif pour les virements ?
«Plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d’affaires» : l'Unaf dénonce le niveau des frais bancaires pour les saisies sur compte
Société Générale : la banque condamnée à 20 millions d'euros d'amende pour manquements à ses obligations

Ailleurs sur le web

Dernières actualités