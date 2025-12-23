Pause bancaire durant Noël : cette astuce pourrait sauver vos virements

Alors que certaines transactions bancaires seront indisponibles du mercredi 24 décembre au dimanche 28 décembre, une alternative simple pourrait dépanner de milliers de Français durant les fêtes de Noël.

Une solution à portée de main. Malgré la suspension temporaire des virements bancaires traditionnels à compter du 24 décembre, à 16h30, jusqu’au soir du dimanche 28 décembre, il sera tout de même possible de transférer des fonds durant cette période de Noël grâce aux virements instantanés.

Géré par la Banque centrale européenne (BCE), le système de paiement «Target 2», utilisé par les établissements bancaires pour transférer des fonds entre elles, cesse ses transactions les 25 et 26 décembre, ainsi que tous les autres jours fériés de l'année, comme indiqué dans le calendrier de la Fédération bancaire française. Cette suspension s'ajoute à l'arrêt habituel des opérations les week-ends.

Ainsi, cette année, la succession du 25 et 26 décembre suivie du week-end provoque une pause particulièrement longue des transferts.

Les virements instantanés font exception car ils s’appuient sur la plate-forme «Tips», une extension de «Target 2». Contrairement aux transferts standards qui prennent généralement 24 à 48 heures, les transferts instantanés permettent au bénéficiaire de recevoir l'argent immédiatement. Ce service fonctionne notamment en continu, 24h/24 et 365 jours par an, y compris pendant les jours fériés.