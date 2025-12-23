Pluie-inondation : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mercredi

L'institut national de météorologie français a placé un département en vigilance jaune pour pluie-inondation, ce mercredi 24 décembre.

Des pluies diluviennes sont attendues. Ce mercredi 24 décembre, un département sera en proie à de fortes averses. Le sud-est du pays est concerné.

Le seul département en vigilance jaune pour pluie-inondation est la Haute-Corse.

© Météo-France

Comme l'indiquent les météorologues, les intempéries devraient marquer l'ensemble de la journée, de la nuit de mardi 23 à mercredi 24 décembre à la nuit suivante. Les prévisions annoncent que ces averses seront combinées à une température comprise entre 11 °C et 14 °C, au maximum, sur l'île de Beauté.

En outre, ce réveillon de Noël sera marqué par de nombreux phénomènes météorologiques dangereux, dans l'ensemble de l'Hexagone. Ainsi, des alertes jaunes pour vent, neige-verglas, grand froid avalanche et même une alerte rouge pour crues ont été déclarées par Météo-France.