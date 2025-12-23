Pluie-inondation : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a placé sept départements du sud du pays en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de ce mardi 23 décembre.

Une période de Noël pluvieuse. Sept départements du sud du pays sont visés par une vigilance jaune pluie-inondation de Météo-France pour la journée de ce mardi 23 décembre.

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Sont concernés par cette vigilance : les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Corse, le Gard, l’Hérault, la Lozère et le Var.

Météo-France prévoit de fortes précipitations dans ces territoires tout au long de la journée de ce mardi.

En parallèle, l’Hérault est visé par une vigilance rouge pour des risques de crues exceptionnelles. L’Aveyron, la Lozère et le Tarn sont également soumis à une vigilance orange crues.

Enfin, l'Ardèche, le Cantal, la Haute-Garonne, l'Isère, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Puy-de-Dôme, le Tarn-et-Garonne, le Var et le Gard sont visés par une vigilance jaune pour ce même risque météorologique.