Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Pluie-inondation : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Météo-France a placé sept départements du sud du pays en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de ce mardi 23 décembre.

Une période de Noël pluvieuse. Sept départements du sud du pays sont visés par une vigilance jaune pluie-inondation de Météo-France pour la journée de ce mardi 23 décembre.

@Météo-France

Sont concernés par cette vigilance : les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Corse, le Gard, l’Hérault, la Lozère et le Var.

Météo-France prévoit de fortes précipitations dans ces territoires tout au long de la journée de ce mardi.

Sur le même sujet Météo : retour du froid, averses... Quel temps fera-t-il cette semaine ? Lire

En parallèle, l’Hérault est visé par une vigilance rouge pour des risques de crues exceptionnelles. L’Aveyron, la Lozère et le Tarn sont également soumis à une vigilance orange crues. 

Enfin, l'Ardèche, le Cantal, la Haute-Garonne, l'Isère, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Puy-de-Dôme, le Tarn-et-Garonne, le Var et le Gard sont visés par une vigilance jaune pour ce même risque météorologique. 

Météo-Francevigilance météopluieInondation

À suivre aussi

Canicule : voici les 22 départements placés en vigilance orange ce lundi
Canicule : voici les 28 départements placés en vigilance jaune ce lundi
Orages : voici les 27 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités