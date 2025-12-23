Rappel de produits : attention, ces crevettes cuites vendues chez Carrefour ne doivent surtout pas être consommées

Un rappel de produits a été émis ce lundi 22 décembre concernant des lots de crevettes grises cuites vendues par Carrefour. Rappel Conso a indiqué que la bactérie Listeria monocytogenes, responsable de la listériose, était présente dans cette dernière.

Des risques à prendre au sérieux. Le site gouvernemental Rappel Conso a publié ce lundi 22 décembre un rappel de produits visant des crevettes grises cuites vendues par Carrefour. En cause, la présence de la bactérie Listeria.

#RappelProduit Crevettes grises cuites - Sans marque Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose) Motif : Présence de Listéria (inférieure à 10 UFC/g) https://t.co/DW4ivLi3y7pic.twitter.com/oqzKs2ZUwZ — RappelConso (@RappelConso) December 22, 2025

Sont donc concernées par ce rappel les crevettes grises cuites vendues en vrac au rayon traditionnel du Carrefour Douai Flers (Nord) entre le 12 et le 15 décembre 2025.

Rappel Conso a rappelé que : «Les personnes qui auraient consommé les "produits" mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation».

«La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines», a ajouté le site gouvernemental.