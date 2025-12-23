Secte du Temple solaire : il y a 30 ans, les corps de 16 adeptes retrouvés après un suicide collectif qui endeuillait le Vercors

Le 23 décembre 1995 était endeuillé par la découverte des corps de 16 victimes d'un suicide collectif organisé par le Temple solaire, à Saint-Pierre-de-Chérennes (Isère). Un événement qui mettait encore en lumière les agissements et l'emprise de cette secte.

Trente ans après, le Vercors n’a toujours pas oublié le drame de l’Ordre du Temple solaire. Le 23 décembre 1995, 16 corps, dont ceux de trois enfants respectivement âgés de 2, 4 et 6 ans, ont été retrouvés carbonisés dans le massif montagneux, à Saint-Pierre-de-Chérennes.

Disposés en étoile, les corps des victimes, recouverts de sacs en plastique, n’ont été retrouvés qu’une semaine après leur mort, survenue le 16 décembre 1995 dans le cadre d’un suicide collectif organisé par la secte du Temple solaire.

Sur les lieux du drame, les enquêteurs et spécialistes de la police ont découvert de nombreuses boîtes de calmant et de neuroleptiques, laissant présager une prise volontaire pour adoucir leur «voyage» vers la mort. Mais surtout, l’identification des victimes a permis de constater que la plupart des victimes ont d’abord été tuées d’une balle en pleine tête avant d’être brûlés.

Une secte présente dans la francophonie

Cette affaire, macabre, a grandement marqué le sud de la France, un territoire important pour l’Ordre du Temple solaire : Joseph Di Mambro, l’un des fondateurs du mouvement sectaire, décédé lors d’un précédent suicide collectif en 1994, y a vécu de nombreuses années. De plus, plusieurs refuges de la secte, qui laissaient songer une potentielle préparation à l’apocalypse, ont également été découverts dans le département.

L’ordre, qui s’est développé en Suisse, en France et au Québec, a défrayé la chronique une dernière fois lors d’un ultime suicide collectif organisé le 22 mars 1997 à Saint-Casimir, au Québec, faisant 5 victimes.