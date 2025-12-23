«Une commande d’un milliard d’euros repoussée» : comment l’échec du budget a touché durement les trains de nuit ?

Ce mardi, le ministre des Transports Philippe Tabarot a annoncé que l’absence de vote sur le budget pour 2026 allait empêcher une commande de l’État visant à renforcer le dispositif de trains de nuit.

Les investissements dans la modernisation de trains de nuit ainsi que dans le contrôle aérien vont être repoussés à la suite du non-vote du budget, a déclaré ce mardi le ministre des Transports Philippe Tabarot.

«J'avais une commande à lancer au mois de janvier de nombreux trains de nuit», un moyen de transport «en vogue dans notre pays» et cette commande «d'environ un milliard d'euros ne pourra pas être passée», a-t-il déclaré sur RTL. Des investissements que l’État est désormais «obligé de repousser». D’autres projets «sur routes ou sur des voies ferrées» sont également décalés dans l’agenda du gouvernement.

Une conséquence politique

Michel Tabarot a indiqué ce mardi que ces reports n’étaient «que la conséquence du non-vote du budget avant le 31 décembre». «La loi spéciale que le Parlement va voter aujourd'hui, je l'espère, ne nous permettra pas de faire ces investissements», a-t-il ajouté.

En effet, faute de budget voté avant le 31 décembre, une loi spéciale va être soumise au Parlement. Le texte, présenté dans l’après-midi à l’Assemblée nationale et dans la soirée au Sénat, reconduit temporairement le budget de 2025.

Il permet de lever l’impôt et de payer les fonctionnaires. Il ne comprend cependant pas de dépenses nouvelles, notamment sur la Défense, érigée comme une priorité face à la menace russe.