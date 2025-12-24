-1 °C à Lille, - 2 °C à Valenciennes... Où va-t-il faire le plus froid le jour de Noël ?

Après la douceur, le mois de décembre a été marqué par des températures en forte baisse. Pour Noël, la tendance devrait une nouvelle fois être au froid, partout dans l'Hexagone. Voici les températures attendues pour la journée du 25 décembre.

Un Noël record. Comme annoncé depuis plusieurs jours, ce 25 décembre devrait être le plus froid depuis une quinzaine d'années, avec une moyenne nationale de 3 °C. Il sera donc marqué par des températures sous les normales de saison, dans l'ensemble de l'Hexagone, mais aussi par une journée particulièrement ensoleillée.

Pour Noël, le mercure sera au plus bas sur le tiers nord-est du pays et sur la côte Atlantique. Le matin, il fera ainsi -1 °C à Lille, Amiens et Rouen et jusqu'à -2 °C à Valenciennes ou encore Arras.

Des températures comprises entre 0°C et 5°C... sauf dans le sud-est

On attend également 0 °C dans de nombreuses villes de France, de Metz à La Rochelle, en passant par Nantes, Rennes ou encore Reims.

© Météo-France

A Paris, il fera 1 °C, tandis que 2 °C sont annoncés à Lyon, dans la première partie de la journée. Les températures les plus hautes seront enregistrées dans le sud-est du pays, à Marseille (11 °C) et surtout Nice (13 °C). Outre la région française frontalière avec l'Espagne, l'ensemble du territoire bénéficiera d'une première partie de journée sèche.

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L'après-midi, les températures grimperont légèrement, les minimales restant à Lille et Amiens, avec 0 °C. Localement, dans le Nord, il fera même -1 °C l'après-midi dans les communes de Renty, Saint-Paul-sur-Ternoise ou encore Feuquières.

Plus globalement, il fera 3 °C à Paris, Bordeaux et Lyon. Une nouvelle fois, ce sont les villes du sud-est qui enregistreront les plus hautes températures, avec 14 °C à Marseille et Nice. Les seules pluies anticipées par les météorologues de Météo-France devraient tomber dans les environs de Perpignan.