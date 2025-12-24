«5 à 10 cm attendus» : un épisode neigeux va toucher de nombreux départements pendant la nuit de Noël

L'institut national de météorologie annonce de la neige dans certains départements français, dès la soirée du 24 et durant la journée du jeudi 25 décembre. Dans certaines zones, des couches allant jusqu'à 10 cm sont attendues.

Un Noël enneigé ? Pour le 25 décembre le plus froid depuis 2010, comme le présentent les météorologues, l'ambiance pourrait être encore plus typique de Noël avec l'apparition de flocons. Dans de nombreux départements, des chutes de neige en plaine sont annoncées ce jeudi 25 décembre.

Si le nord de la France et le quart sud-ouest ne sera pas concerné par ce phénomène, en raison d'un temps sec, le deuxième quart nord du pays pourrait être, localement, en proie à des chutes de neige. Ainsi, dans une partie située à l'est du pays, il s'agira d'un simple saupoudrage, la neige ne tenant à priori pas sur le sol à cause de la faible quantité de flocons tombés.

Entre la Drôme et l’Ardèche, jusqu'à 5 à 10 cm attendus

«Quelques petites chutes de neige, plus faibles et éparses, peuvent aussi se produire du Grand-Est, à l’intérieur de la Normandie, jusqu’au nord de la Nouvelle-Aquitaine», indique en effet Météo-France. Dans les Pyrénées, des chutes de neige sont également attendues dès la soirée du 24 décembre et devraient permettre à une fine pellicule de 1 à 3 cm de neige de s'installer.

Mais plus à l'est, le phénomène pourrait être plus intense et la neige pourrait durablement blanchir le paysage de certains départements. Ce sera notamment le cas «entre la Drôme et l’Ardèche, où 2 à 5 centimètres de neige, plus localement 5 à 10 cm, sont attendus», comme l'écrivent les météorologues. Les deux départements ont été placés en vigilance orange «neige-verglas».

© Météo-France

Moins féérique mais tout aussi important, Météo-France alerte également quant à l'apparition potentielle de «pluies verglaçantes», notamment dans la vallée du Rhône. Le phénomène pourrait également prendre place dans «certains secteurs du Tarn et de l'Aveyron».

⚠️ Épisode neigeux : attention au verglas, si vous prenez la route en cette soirée de #Noël !



En vallée du Rhône, quelques centimètres de neige sont attendus et localement, les précipitations pourraient prendre la forme de pluies verglaçantes.



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Pour cette période de forte affluence sur les routes de France, comme le craint Bison futé, les météorologues invitent donc à la prudence.

Le lendemain de Noël, les chutes de neige devraient se poursuivre et le phénomène s'intensifier dans certains départements : «Dans le Roussillon, la pluie se réactive durant la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 décembre, avec des cumuls importants d’ici au début du week-end, sous forme de chutes de neige abondantes sur les plus hauts reliefs de l’Aude et des Pyrénées Orientales».