Crues : voici le seul département en vigilance orange ce mercredi

L'institut national de météorologie a maintenu l'Hérault en vigilance orange pour «un risque de crue majeure» pour la journée du ce mercredi 24 décembre.

Un danger important. Pour la journée du mercredi 24 décembre, Météo-France a établi une vigilance orange le département de l'Hérault en raison d'un «risque de crue majeure».

© Météo-France

Dans son bulletin de ce mardi, les météorologues expliquent que ce phénomène s'explique par les fortes intempéries qui se sont abattues lundi 22 décembre sur l'Hérault, dont les sols ont déjà été saturés en raison d'averses tombées à répétition en cette fin du mois de décembre.

«une crue exceptionnelle est en cours de propagation»

Ainsi, «une crue exceptionnelle est en cours de propagation sur l’Hérault aval (34) et génère toujours des débordements très dommageables ce mardi dans le secteur d’Agde», indique Vigicrues.

Comme le précise le média local Hérault Tribune, la dernière onde de crue a engendré un pic important à Montagnac. Les autorités affirment que la circulation est très difficile en basse vallée de l'Hérault, les villages n'étant, en majorité, plus reliés que par une seule route, soit depuis Béziers, soit depuis l’est.

Les habitants des communes situées à proximité de l'Hérault aval sont ainsi invités à ne pas tenter de se déplacer en voiture ce mardi 23 et ce mercredi 24 décembre.