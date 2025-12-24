Crues : voici les 10 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

En raison d'importantes précipitations, Météo-France a placé 10 départements en vigilance jaune pour des risques de crues ce mercredi 24 décembre.

Les résidents de 10 départements pourraient craindre des débordements des cours d'eau pour le réveillon de Noël. Météo-France a placés ces territoires en vigilance jaune «crues» pour cette journée du mercredi 24 décembre.

Sont concernés : l’Aveyron, le Cantal, la Gironde, la Haute-Garonne, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Puy-de-Dôme, le Tarn ainsi que le Tarn-et-Garonne.

© Météo-France

«Une période de pluie persistante a touché d'abord les Cévennes, puis la région méditerranéenne environnante. De forts cumuls de précipitations ont eu lieu sur des bassins-versants très humides et sensibles, provoquant de multiples réactions de cours d'eau», ont indiqué les prévisionnistes dans le bulletin.

La circulation routière et ferroviaire pourrait devenir extrêmement difficile, avec des risques de coupures d'électricité, de ruptures ou débordements de digues. Les zones en sous-sol, notamment les parkings souterrains, sont également dangereuses.

Les prévisionnistes préconisent la prudence pour les départements concernés.