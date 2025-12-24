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Grand froid : voici les 12 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Météo-France a placé pas moins de 12 départements de la partie nord de l'Hexagone en vigilance jaune grand froid pour la soirée du mercredi 24 décembre.

Le réveillon de Noël va être touché par une chute des températures dans cette zone du pays. Dans ses prévisions quotidiennes, Météo-France a placé 12 départements en vigilance jaune pour grand froid pour la journée de mercredi.

© Météo-France

Sont concernés : le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l’Oise, l'Orne, l’Eure, l’Eure-et-Loir, la Seine-Maritime, l'Aisne, la Mayenne, les Yvelines, ainsi que le Val d'Oise. 

Les températures devraient tomber dans le négatif, jusqu'à -2°C. Cependant la pluie n'est pas prévue sur la majeure partie de la zone. 

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Des chutes de neige sont possibles dans l’Orne, mais Météo-France n’a pas émis de vigilance sur le département. Les prévisionnistes recommandent la prudence pour les départements concernés. 

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