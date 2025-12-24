Réveillon de Noël : voici où célébrer une messe de minuit à Paris

Pour les Français de confession chrétienne, la messe de Minuit est l'une des plus attendues de l'année. A Paris, elle sera fêtée dans de nombreux lieux de culte. Lieux, horaires, programme... Voici les détails à connaître pour célébrer cet événement spécial du calendrier liturgique catholique.

Une soirée sacrée. Appelée la «messe de la Nuit» par les fidèles, la soirée précédant le jour de Noël verra une messe traditionnelle être prononcée. Celle-ci sera accompagnée d'une veillée voire, selon les établissements, de chants et de concerts d'orgues. Découvrez les différents lieux de la capitale où vivre cet événement.

Église Saint-Eustache, Paris 1er

Le 24 décembre 2025 : messes à 19h et 22h.

Église Notre‑Dame des Victoires, Paris 2e

Le 24 décembre 2025 : messe de la veille de Noël à 18h, veillée à 21h suivie d’une messe à 22h.

Église Notre‑Dame de Bonne‑Nouvelle, Paris 2e

Le 24 décembre 2025 : messe de la Vigile de Noël à 20h (avec procession).

Cathédrale Notre-Dame, Paris 4e

Le 24 décembre 2025 : Messe du soir à 16h, messes du soir à 18h et 20h, vigiles de Noël à 23h avec la Maîtrise, suivies de la messe de la nuit (messe de minuit) à 0h.

Notre-Dame des Blancs-Manteaux, Paris 4e

Le 24 décembre 2025 : Confessions de 16h à 17h30, messe des familles à 18h30, veillée de chants à 22h30, messe de la nuit à 23h.

Église Saint-Louis en l’Île, Paris 4e

Le 24 décembre 2025 : veillées de chants à 18h et 22h, messes de la Nuit de Noël à 18h30 et 22h30.

Église Saint-Gervais-Saint-Protais, Paris 4e

Le 24 décembre 2025 : Vigiles de la Nativité à 22h suivies de la messe de la nuit de Noël.

Église Saint-Étienne-du-Mont, Paris 5e

Le 24 décembre 2025 : Messe des familles à 19h, messe solennelle de la nuit à 23h.

Église Saint-Germain-des-Prés, Paris 6e

Le 24 décembre 2025 : Messe de Noël hispanophone à 17h, messe des familles à 19h, veillée musicale à 23h, messe de la nuit à 23h30.

Église Saint-Sulpice, Paris 6e

Le 24 décembre 2025 : Messe des familles à 18h30, veillée musicale et concert d’orgue à 23h, messe de la nuit (messe de minuit) à 0h.

Église Notre-Dame des Champs, Paris 6e

Le 24 décembre 2025 : messes des familles à 17h et 18h30, messes de la Nuit de Noël à 21h et minuit.

Église Notre-Dame des Anges (assomptionnistes), Paris 6e

Le 24 décembre 2025 : Messe de la nuit à 20h.

Chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, Paris 7e

Le 24 décembre 2025 : Messe de la veille à 17h.

Chapelle Notre-Dame du Bon Conseil, Paris 7e

Le 24 décembre 2025 : Messe unique à 19h30.

Église de la Madeleine, Paris 8e

Le 24 décembre 2025 : veillée suivie de la messe de la Nuit de Noël à 20h30.

Église Saint-Augustin, Paris 8e

Le 24 décembre 2025 : messes à 17h, 18h30 (messe des familles), 20h, veillée musicale à 22h30 suivie d’une messe solennelle à 23h.

Église Saint-André de l’Europe, Paris 8e

Le 24 décembre 2025 : messes à 18h et 23h.

Église Notre-Dame de Lorette, Paris 9e

Le 24 décembre 2025 : messes à 18h et 20h, veillée à 22h30 suivie d’une messe à 22h45.

Église Saint-Ambroise, Paris 11e

Le 24 décembre 2025 : messes à 18h30 et 23h (messe de minuit).

Église Notre-Dame du Travail, Paris 14e

Le 24 décembre 2025 : messe des familles à 18h ; messe de la nuit à 23h.

Église Notre-Dame du Rosaire, Paris 14e

Le 24 décembre 2025 : messe à 12h30, veillée à 18h30 suivie d’une messe des familles à 19h, veillée à 22h suivie de la messe de la nuit à 23h.

Église Notre-Dame de Nazareth, Paris 15e

Le 24 décembre 2025 : messe familiale à 20h, veillée à 23h suivie de la messe de minuit à 23h30.

Église Notre-Dame de l’Arche d’Alliance, Paris 15e

Le 24 décembre 2025 : messes à 15h (avec les Sœurs Spiritaines), à 17h (résidence Arcadie) et à 17h (messe des enfants), veillée et messe à 19h, messe de la nuit à 22h.

Église Notre-Dame de La Salette, Paris 15e

Le 24 décembre 2025 : messe des familles à 18h30, veillée d’orgue à 22h15, messe de la nuit à 23h.

Église Notre-Dame du Lys, Paris 15e

Le 24 décembre 2025 : messe du jour à 11h30, veillée de la nuit de Noël à 22h15, messe de la nuit à 23h.

Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, Paris 18e

Le 24 décembre 2025 : Premières vêpres de Noël à 18h, première messe de Noël à 18h30, veillée de Noël à 23h, messe de minuit à 0h.

Église Saint-Jean-Baptiste de Belleville, Paris 19e

Le 24 décembre 2025 : veillée à 21h suivie de la messe de la nuit.