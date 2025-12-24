Vents violents : voici les 4 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Dans son dernier bulletin météorologique, Météo-France a placé 4 départements en vigilance jaune «vents violents» pour cette journée du mercredi 24 décembre.

Alors que les Français célébreront le réveillon de Noël ce mercredi 24 décembre, les habitants de quatre départements devront être prudents en raison de la vigilance jaune pour les risques de «vents violents».

Les territoires concernés sont la Manche, l'Ain, la Savoie ainsi que la Haute-Savoie.

© Météo-France

Selon l'agence, «de la Bretagne et Pays de la Loire vers la Normandie et les Hauts-de-France, les périodes ensoleillées s'élargissent plus franchement, mais dans une ambiance refroidie, sensation accentuée par un vent de nord-est sensible».

En outre, le vent de nord-est atteindra 60 à 80 km/h sur les côtes de Manche et du Var, la Tramontane soufflera à 60 à 70 km/h. Le Mistral se lèvera pour atteindre 60 à 80 km/h.