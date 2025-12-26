Retraite : voici combien «coûtera» la validation d’un trimestre en 2026

Pour suivre l’inflation, le SMIC augmentera au 1er janvier 2026. Cette revalorisation du salaire minimum entraînera une augmentation du montant nécessaire pour valider un trimestre de retraite. Il faudra donc gagner un peu plus, ce qui pourrait poser des difficultés aux étudiants et aux salariés à temps partiel.

En 2026, valider un trimestre de retraite coûtera plus cher qu’aujourd’hui, mais pourquoi ? Afin de protéger le pouvoir d’achat des salariés et de contenir les effets de l’inflation, le gouvernement ajuste automatiquement le salaire minimum. Au 1er janvier de l’année prochaine, le SMIC doit ainsi augmenter de 1,18 %, une hausse qui aura un impact direct sur le montant requis pour valider un trimestre.

Pour rappel, au-delà d’avoir atteint l’âge légal, il est nécessaire de valider un certain nombre de trimestres pour accéder à une retraite à taux plein. Or, la validation d’un trimestre ne dépend pas du temps de travail, mais plutôt du salaire gagné. Pour en valider un, le montant doit atteindre l’équivalent de 150 heures payées au SMIC horaire. Avec l’augmentation du salaire minimum, valider un trimestre coûtera donc plus cher.

Gagner au moins 7.212 euros

Alors qu’aujourd’hui le SMIC est de 1.801,30 euros brut par mois, le 1er janvier 2026 ce dernier passera à 1.823,03 euros, soit 12,02 euros brut par heure. Ainsi, pour valider un trimestre de retraite, il faudra gagner 1.803 euros brut (12,02 euros x 150 heures), contre 1.782 euros brut auparavant.

Dès lors que vous atteignez ce montant sur l’année, un trimestre de retraite vous est validé. Toutefois, le nombre de trimestres pouvant être acquis reste plafonné à quatre par an, et cela quels que soient vos revenus.

Pour valider l’ensemble de vos trimestres de l’année, il vous faudra donc cumuler 7.212 euros brut contre 7.128 euros en 2025.

Cette hausse de près de 100 euros devrait avoir un impact moindre sur les salariés à plein temps. En revanche, ceux à temps partiel et même les étudiants, dont la plupart travaillent uniquement durant les vacances et les week-ends, pourraient rencontrer davantage de difficultés pour valider leurs trimestres.

Depuis la réforme des retraites de 2023, le nombre de trimestres requis pour partir à la retraite à taux plein a été fixé à 172. Avec la suspension de la réforme jusqu’à fin 2027, ce seuil est temporairement gelé.