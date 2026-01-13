Procès en appel des assistants parlementaires du RN : Marine Le Pen joue son avenir pour la présidentielle de 2027

C’est l’un des procès les plus attendus de cette année 2026 qui commence ce mardi 13 janvier. Marine Le Pen et onze autres personnes sont jugées en appel dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front national (ancien nom du RN). Un tournant décisif à l’aune de la présidentielle.

Un destin présidentiel en suspens. Marine Le Pen et onze autres personnes sont jugées en appel dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires européens du FN (ex-RN) dès ce mardi 13 janvier. Le procès en appel doit se tenir jusqu’au 12 février prochain.

Dans ce dossier, Marine Le Pen, ainsi que onze autres membres ou anciens membres de son parti, parmi lesquels le député européen Nicolas Bay, le maire de Perpignan Louis Aliot ou encore le député Julien Odoul, sont accusés d’avoir, entre 2004 et 2016, mis en place un système pour rémunérer des salariés du parti avec les fonds du Parlement européen.

Au cours de ce procès en appel, les différentes parties seront auditionnées, ce qui sera notamment le cas de Marine Le Pen qui doit l’être les 20 et 21 janvier prochains à titre personnel mais également en tant que représentante du Rassemblement national.

Marine Le Pen souhaite «convaincre de son innocence»

Lors du jugement en première instance, le 31 mars dernier, celle qui a atteint le second tour à deux reprises face à Emmanuel Macron avait été reconnue coupable de détournement de fonds publics et condamnée à une peine d'inéligibilité de cinq ans, avec exécution provisoire, une peine d'emprisonnement de quatre ans dont deux fermes aménagés sous bracelet électronique et une amende de 100.000 euros.

Dans une interview accordée à CNEWS le 18 décembre 2025, Marine Le Pen avait indiqué qu'elle ne cesserait pas de se battre pour prouver, avait-elle dit, sa non-culpabilité dans cette affaire. «Je vais leur expliquer que je suis innocente des faits qui me sont reprochés, que nous n’avons jamais monté aucun système de quelque nature que ce soit. (…) Je n’ai aucune raison de changer de défense», avait-elle alors confié.

Un axe de défense que Marine Le Pen a de nouveau confirmé ce lundi 12 janvier à la suite des vœux de Jordan Bardella. «L’affaire va être remise à zéro et j’espère convaincre les magistrats de mon innocence. Il n’y a qu’un seul axe de défense, c’est dire la vérité comme je l’ai fait en première instance et en espérant être mieux entendue en appel», a-t-elle expliqué.

Toutefois, ce procès en appel sera marqué par un changement de taille puisque Marine Le Pen ne sera plus représentée par un seul avocat mais par deux, comme elle l’avait expliqué à l’automne dernier : «Deux avocats car je suis poursuivie comme présidente du FN et comme députée. Je crois qu’il est utile que l’on puisse séparer les deux situations».

Ainsi, Me Rodolphe Bosselut, qui représentait déjà Marine Le Pen lors du procès en première instance, sera donc rejoint par Me Sandra Chirac-Kollarik.

L’épineuse question du candidat RN en 2027

Si Marine Le Pen a toujours clamé son innocence dans cette affaire, l’issue de ce procès en appel revêt une importance capitale pour la cheffe de file du Rassemblement national, qui entend de nouveau se présenter lors de l’élection présidentielle en 2027, dont elle est donnée favorite par les sondages. Un objectif qui serait contrarié par la confirmation d’une peine d’inéligibilité.

Lors de ses vœux pour l’année 2026, ce lundi, le président du RN et poulain de Marine Le Pen, Jordan Bardella, a réaffirmé son «soutien total» à cette dernière, estimant qu’il «serait profondément inquiétant pour la démocratie que la justice prive les Français d’une candidate à l’élection présidentielle déjà qualifiée à deux reprises pour le second tour et donnée aujourd’hui comme favorite du scrutin.»

Un soutien public important pour le Rassemblement national, qui souhaite ainsi montrer que Marine Le Pen reste le premier choix du parti pour se lancer dans la bataille présidentielle. Toutefois, en cas de nouvelle condamnation, la principale intéressée a d’ores et déjà indiqué qu’elle passerait le flambeau à Jordan Bardella, lui aussi bien placé dans les sondages.

«Cet été, c’est-à-dire lorsque la cour d’appel rendra sa décision, c’est là que se décidera ma présence ou mon absence à l’élection présidentielle car quel que soit le niveau d’accélération de la Cour de cassation, vous comprendrez bien qu’en septembre, le RN doit pouvoir être représenté à l’Assemblée nationale et la campagne doit démarrer quel que soit le candidat», a-t-elle déclaré.

En effet, en cas de nouvelle condamnation, Marine Le Pen pourrait faire le choix de se pourvoir en cassation, toutefois, bien que la plus haute juridiction judiciaire française a indiqué qu’elle serait en mesure de se prononcer avant l’échéance de 2027, la décision sera prise d’ici à septembre prochain.

Malgré un agenda chargé, entre son procès et les discussions sur le budget 2026 qui débutent tous deux ce mardi, Marine Le Pen a indiqué qu’elle essaierait «de caler le maximum de déplacements possibles», notamment pour aller soutenir les candidats de son parti dans les différentes communes de France à l’approche des municipales de 2026. Elle se rendra ainsi ce week-end à Marseille pour soutenir Franck Allisio, candidat pour la cité phocéenne.