Scandale sur le lait infantile contaminé : où en est l’enquête ?

La justice a annoncé ce jeudi l’ouverture d’une enquête à la suite du décès le 8 janvier d'un bébé à Bordeaux. Un drame qui intervient quelques semaines après la mort d’un nourrisson à Angers. Les deux auraient consommé du lait artificiel Guigoz qui a fait l'objet d'un rappel par Nestlé.

Après l’ouverture d’une enquête à Angers en décembre, la justice en a annoncé une deuxième ce jeudi après la mort d’un deuxième bébé ayant consommé un lait infantile rappelé par Nestlé. Le produit était soupçonné de présenter une «possible contamination» par une substance d'origine bactérienne, sans «lien de causalité» établi pour l'heure, selon les autorités.

Le 8 janvier dernier, un bébé né le 25 décembre est décédé à l'hôpital Haut Lévêque de Pessac, près de Bordeaux. «Une fois sorti de la maternité, le nourrisson avait notamment été alimenté, entre le 5 et le 7 janvier 2026, avec un lait artificiel de marque Guigoz ayant fait l'objet d'un rappel pour une possible contamination par une bactérie Bacillus Cereus», a ainsi précisé jeudi à l'AFP le procureur de la République à Bordeaux, Renaud Gaudeul.

À Angers - où une enquête a été ouverte pour rechercher les causes du décès d'une petite fille de 27 jours, morte le 23 décembre - la mère de l'enfant a recontacté les enquêteurs «il y a deux jours» pour évoquer une boîte de lait Guigoz donnée à son bébé, a indiqué jeudi le procureur de la ville, Eric Brouillard.

«C'est une piste sérieuse» mais il est «beaucoup trop tôt pour dire que c'est la piste principale», a-t-il ajouté. Un laboratoire a été saisi «en urgence». Nestlé, géant suisse de l'agroalimentaire, avait engagé le 5 janvier, un vaste rappel de laits infantiles des marques Guigoz et Nidal en raison de la présence potentielle de «céréulide» dans ces produits pourtant très contrôlés.

Tous les lots «retirés»

Ce composant toxique, produit dans certaines conditions par une famille de bactéries, les Bacillus cereus, peut causer d'importants vomissements dans les heures suivant sa consommation. A Bordeaux, le bébé avait été conduit en urgence à l'hôpital le 7 janvier, «la mère ayant constaté des troubles digestifs chez l'enfant», selon le procureur.

Les premiers résultats d'analyses diligentées par l'enquête «ont établi l'absence de contamination par la bactérie Bacillus Cereus» mais «des analyses complémentaires» ont été demandées pour retrouver la toxine céreulide, a précisé Renaud Gaudeul ce jeudi.

Les résultats de ces nouvelles analyses, «plus longues», «ne sont pas encore connus», a-t-il précisé. Tous les lots de laits infantiles ayant fait l'objet d'un rappel ont «été retirés», a de son côté indiqué sur BFMTV ce vendredi la ministre de la Santé Stéphanie Rist.

La veille, sa consœur de l'Agriculture, Annie Genevard a insisté sur le fait qu’il «est de la responsabilité des entreprises de réaliser des contrôles et de rappeler les lots contaminés».

Un autre rappel par Lactalis

Le rappel effectué par Nestlé concerne une soixantaine de pays parmi lesquels la France. Le patron du groupe suisse, Philipp Navratil, a présenté des excuses à la mi-janvier, alors que Nestlé est accusé par certaines ONG d'avoir tardé à prendre des mesures.

Mercredi, le groupe français Lactalis a également annoncé un vaste rappel de lait infantile dans plusieurs pays dont l’Hexagone, la Chine, l'Australie et le Mexique.

Selon les ministères de l'Agriculture et de la Santé, ce retrait est, comme pour celui de Nestlé, lié à un ingrédient soupçonné d'être source de la contamination, «une huile riche en acide arachidonique utile au bon développement des bébés, produite par un fournisseur chinois».