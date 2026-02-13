Qui est Kim Ju-ae, qui devrait prendre le pouvoir en Corée du Nord ?

Fille de Kim Jong-un, Kim Ju-ae est pressentie pour prendre la succession de son père à la tête de la Corée du Nord. Mais qui est vraiment cette adolescente déjà tournée vers la politique ?

À peine 13 ans et bientôt à la tête d’un pays ? Né en février 2013, la jeune Kim Ju-ae fêtera dans quelques jours seulement son 13e anniversaire, et à son âge, elle apparaît déjà comme étant un personnage central de la politique menée en Corée du Nord.

Depuis qu’elle a été présentée au monde extérieur en 2022, la jeune femme fait l’objet de nombreuses spéculations, autour notamment d’un possible futur rôle à la tête d’un des pays les plus secrets de la planète.

Déjà un rôle central

Selon le Service national de renseignement sud-coréen (NIS), la fille de Kim Jong-un participerait déjà aux décisions politiques de la Corée du Nord. L’adolescente s’est montrée de plus en plus présente au cours de l’année dernière, assistant notamment au défilé de la «Journée de la victoire» en Chine ou encore à des lancements de missiles aux côtés de son père.

Si le NIS décrivait la jeune femme auparavant comme étant en «formation pour devenir la successeure», aujourd’hui, la donne a légèrement changé. Selon les renseignements sud-coréens, Kim Ju-ae est «en passe d’être nommée successeure en interne».

Le prochain congrès du Parti des travailleurs en Corée du Nord sera scruté de près par le NIS pour voir comment elle serait présentée ou si elle allait recevoir un titre officiel lors de la plus grande conférence du parti.

«Respectée» par son père

D’après les médias sud-coréens, Kim Ju-ae serait la deuxième des trois enfants de Kim Jong-un, le premier étant un fils. Une information à prendre tout de même avec des pincettes, étant donné que la vie privée du dirigeant nord-coréen est rarement vérifiable, tant le pays vit en reclus.

Mais si les médias nord-coréens n’ont jamais publié son nom, Kim Ju-ae serait désignée comme l’enfant la plus «aimée», ou du moins la plus «respectée» par son père. Un adjectif réservé uniquement aux membres les plus honorés de la société nord-coréenne.

La première fille de la dynastie Kim ?

Traditionnellement, ce sont les hommes qui dominent la structure du pouvoir en Corée du Nord. Depuis la fondation du pays en 1948, elle est exclusivement dirigée par des membres masculins.

Mais selon un analyste de l’institut privé de Sejong, en Corée du Sud, l’actuel dirigeant de la Corée du Nord estime que sa fille a la capacité et la détermination nécessaires pour lui succéder à la tête du pays.

Selon le Dr Howell, maître de conférences en relations internationales à l'université d'Oxford, la survie de la dynastie Kim repose essentiellement sur la «lignée Baekdu», qui garantit que tout dirigeant est un Kim, quel que soit son sexe. «Peu importe la paire de chromosomes que vous possédez, cela n'a pas beaucoup d'importance par rapport au fait d'être un Kim, un membre de la lignée», a ajouté le Dr Howell.

Si elle devenait la prochaine dirigeante du pays, cela prolongerait la dynastie familiale Kim jusqu’à la quatrième génération.