Crues : voici les 61 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Pour la journée de dimanche 15 février, Météo-France a placé une grande majorité du territoire en vigilance jaune pour crues.

Soyez attentif ! En raison de la tempête Nils, qui touche la France cette semaine, de nombreux cours d'eau ont débordé ces derniers jours. Pour la journée de dimanche 15 février, Météo-France a ainsi soumis, dans son dernier bulletin, 61 départements à une vigilance jaune pour crues.

Sont concernés : Aisne, Allier, Ardennes, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes d'Armor, Creuse, Doubs, Eure, Finistère, Gard, Gers, Hérault, Indre, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lozère, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne.

@Météo-France

Mais aussi : Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantique, Hautes-Pyrénées, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Tarn, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Hauts-de-Seine, Seine-St-Denis, Val-de-Marne et Val d'Oise.

Deux autres départements en vigilance rouge

«Depuis lundi, une succession de perturbations a traversé le pays d'ouest en est, avec notamment le passage de la tempête Nils jeudi 12 février. Une grande partie du pays est concerné», a détaillé Météo-France.

En plus de cette vigilance jaune, 12 autres départements ont aussi été placés en vigilance orange, tandis que la Gironde et le Lot-et-Garonne restent en vigilance rouge, toujours pour crues.