«Europe : la poussée conservatrice» : CNEWS diffuse un grand reportage dimanche à 15h10

Ce dimanche 15 février, à 15h10 sur CNEWS, sera diffusé le grand reportage intitulé «Europe : la poussée conservatrice», consacré à la hausse de popularité des mouvements conservateurs dans de nombreux pays européens.

Une enquête inédite. Patriotes, libéraux, conservateurs, identitaires ou eurosceptiques, les partis situés à droite de l'échiquier politique ne cessent de progresser dans les urnes, au sein du vieux continent. Ce dimanche, à 15h10, CNEWS diffusera le grand reportage «Europe : la poussée conservatrice», s'interrogeant sur qui sont les figures majeurs de cette poussée continentale, les valeurs qu'ils défendent ou encore les liens qu'ils entretiennent à l'international.

Ce documentaire propose une immersion au cœur de ces mouvements. Il en explore les coulisses, les figures clés, les réseaux, mais aussi les victoires électorales et les revers qui façonnent leur trajectoire.

Giorgia Meloni, Geert Wilders et bientôt Jordan Bardella ?

Cinq pays européens sont notamment gouvernés par des figures de droite conservatrice : l'Italie, la Slovaquie, la Hongrie, la Finlande et les Pays-Bas. Giorgia Meloni, présidente du Conseil des ministres d'Italie depuis 2022 est l'une des figures politiques les plus médiatisée en Europe. Elle place la lutte contre l'immigration au centre de son projet politique et a réussi à endiguer le déficit public en le faisant diminuer de 8,6% du PIB en 2022 à 3,4% en 2025.

Plus récemment, aux Pays-Bas, le PVV (parti pour la liberté) de Geert Wilders a remporté les élections législatives et obtenu une majorité entre 2023 et 2025.

Dans d'autres pays comme la France, la Belgique, ou encore l'Autriche, les partis les plus à droite ne cessent de progresser dans les sondages et ont notamment terminé en tête du scrutin européen. De quoi donner davantage d'espoir aux personnalités politiques de droite dans ces pays de remporter de futures élections, comme le prochain scrutin présidentiel prévu en France, en avril 2027. Selon l'institut Verian pour Le Monde et l'Hémycicle, un dernier sondage paru le 11 janvier dernier donnait ainsi Jordan Bardella en tête «à tous les coups».

«Europe : la poussée conservatrice», à retrouver ce dimanche 15 février à 15h10, sur CNEWS.