Lynchage de Quentin : «Il ne faut surtout pas tomber dans une guerre civile», insiste Michel Fayad

Jeudi soir, Quentin, un proche du collectif identitaire Némésis, a été violemment agressé en marge d’une conférence de l’eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Aujourd’hui, le jeune homme est entre la vie et la mort. Face à cette violence politique de plus en plus présente en France, Michel Fayad estime qu’il «ne faut surtout pas tomber dans une guerre civile».