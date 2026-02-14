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Lynchage de Quentin : «Il ne faut surtout pas tomber dans une guerre civile», insiste Michel Fayad

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Jeudi soir, Quentin, un proche du collectif identitaire Némésis, a été violemment agressé en marge d’une conférence de l’eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Aujourd’hui, le jeune homme est entre la vie et la mort. Face à cette violence politique de plus en plus présente en France, Michel Fayad estime qu’il «ne faut surtout pas tomber dans une guerre civile».

LFIRima HassanLyonSciences Po

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