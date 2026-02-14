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Neige-verglas : voici les 15 départements placés en vigilance orange ce dimanche

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé quinze départements en alerte orange neige-verglas, pour la journée de ce dimanche 15 février.

Attention ça glisse. Météo-France a placé plusieurs départements de la partie nord du pays sous une alerte orange neige et verglas ce dimanche. 

L'Aisne, la Côté-d'Or, la Haute-Marne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-St-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise sont concernés.

@Météo-France
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42 départements sont également en vigilance jaune pour neige et verglas. Concernant la région parisienne, 1 à 3 cm sont attendus tandis que 3 à 6 cm sont prévus pour la Hauts-de-France.

Météoalerte orangeMétéo-Franceneige

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