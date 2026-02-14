Neige-verglas : voici les 42 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé 42 départements en vigilance jaune neige-verglas pour ce dimanche 15 février.

Une vague de froid dominicale s’abat sur l’Hexagone. L'institut météorologique Météo-France a placé 42 départements en vigilance jaune neige-verglas pour la journée de ce dimanche 15 février.

@Météo-France

Les départements concernés sont : l’Ain, l’Allier, les Ardennes, l’Aube, l’Aveyron, le Calvados, le Cantal, le Cher, la Corrèze, la Creuse, le Doubs, l’Eure, l’Eure-et-Loir, l’Indre, l'Indre-et-Loire, l’Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, le Loiret, la Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, l’Orne, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, la Haute-Vienne, les Vosges, l’Yonne et enfin, le Territoire de Belfort.

«Une nouvelle perturbation active s'enfonce du Nord-Ouest à la Nouvelle Aquitaine en matinée. Elle donne temporairement des chutes de neige en plaine en Normandie, Hauts-de-France, région parisienne, Centre et Limousin. Une couche de quelques centimètres peut temporairement se former au sol», prévoit l’institut météorologique de référence.

«Dans l'après-midi, la neige se décale de l'Auvergne aux régions de l'Est. A l'arrière la neige est suivie d'un bref risque localisé de pluie verglaçante, puis un net redoux se produit et le temps tourne à la pluie. Un régime d'averses prend le relais au nord de la Loire, le temps reste gris et pluvieux sur le Sud-Ouest, neigeux sur le Nord-Est avant le redoux en soirée. La limite pluie-neige remonte vers 1800 m sur les Pyrénées, il neige faiblement en journée. Sur les Alpes, la neige n'arrive qu'en soirée», ajoute Météo-France dans son bulletin pour ce dimanche 15 février.