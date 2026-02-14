Saint-Valentin : d’où proviennent les roses que l’on achète pour le 14 février ?

Alors que la saison des roses en France se situe en été (juin, juillet, août), des millions de roses seront achetées ce samedi 14 février pour la Saint-Valentin. Elles proviennent généralement de loin, où les conditions de culture ne sont pas les meilleures.

Le 14 février, l'amour a un parfum à la fois doux et amer. Plus d'un million de roses seront vendues pour la Saint-Valentin afin de déclarer son amour à sa bien-aimée. Cependant, la fleur n'est pas de saison, puisqu'elle pousse habituellement au cours de la période estivale en France.

La rose est la fleur la plus achetée lors de la Saint-Valentin. Représentant l'amour, elle est présente dans 57% des bouquets reçus dans les 1,5 million de compositions florales achetées. Mais alors, d'où proviennent ces millions de roses en plein mois de février ? De plusieurs pays : Équateur, Colombie, Kenya, mais surtout des Pays-Bas.

Une provenance épineuse

En 2019, plus de 466 millions de roses ont été importées en France, ce qui équivaut à 42.5% des fleurs importées dans notre pays. Cela représente environ sept roses par Français et équivaut à un vol Paris-Londres en kérosène pour un bouquet de 25 roses.

En grande majorité, 84% des tiges proviennent des Pays-Bas, 11% du Kenya, 2,4% de l'Équateur et 1% d'Éthiopie, les 2,4 % représentant le reste du monde. Cependant, ces données issues des douanes renseignent le pays de livraison et non pas le pays de production. En effet, même si les Pays-Bas sont connus pour sa grande culture de fleurs, la rose ne représente qu'un tiers des ventes du pays, en 2008. Plusieurs sources indiquent qu'elles pourraient en réalité provenir d'Afrique ou même d'Amérique du Sud.

Par ailleurs, avant l'importation, il faut parler de culture. Pour les Pays-Bas, l'Europe ne jouit pas de températures idéales pour faire pousser des roses en plein hiver, alors les cultivateurs optent pour une solution simple et efficace : les serres chauffées. Elles illuminent les boutures dans un cadre de température estivale afin de faire pousser les fleurs de l'amour.

Au Kenya, ces plantations créent de grandes tensions. En effet, la production de roses se concentre autour du lac Naivasha. Les cultures autour du point d'eau sont estimées à 10% des exportations totales du pays. Cependant, ces cultures créent de nombreux conflits entre plusieurs tribus puisqu'elles n'ont plus d'accès au lac pour abreuver leurs troupeaux à cause de la grande quantité d'eau nécessaire à la pousse des roses.

Sans parler des conditions de production des fleurs qui causent de grands problèmes de santé pour les hommes et les femmes qui les cultivent. L'épandage de pesticide en étant le plus largement responsable.

Alors cette année, plutôt que d'opter pour un bouquet de roses, surprenez votre partenaire avec une composition de fleurs de saison : renoncule, camélia, tulipe, pensée, mimosa ou encore anémone !