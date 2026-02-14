Sciences Po Lyon : Aurore Bergé dénonce un drame «insupportable», après le passage à tabac de Quentin, désormais entre la vie et la mort

La ministre déléguée chargée de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, a dénoncé l'agression dont a été victime Quentin, proche du collectif identitaire Némésis, en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan, jeudi 12 février.

Un drame «insupportable». Au micro de franceinfo, samedi 14 février, Aurore Bergé a dénoncé l'attaque contre Quentin, jeudi 12 février, en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan.

Quentin «est entre la vie et la mort parce que vraisemblablement, il a été lynché et roué de coups, ce qui est absolument insupportable», a lancé la ministre déléguée chargée de la Lutte contre les discriminations. Et d'ajouter : «Il y aura une enquête qui déterminera exactement les responsabilités de ceux qui ont roué ce jeune homme de coups et qui devront en répondre, et qui seront sanctionnés et lourdement condamnés».

Le collectif identitaire Némésis, dont est proche le jeune homme de 23 ans, attribue cette attaque à des militants d'extrême gauche. Quentin faisait partie du service d'ordre chargé d'assurer la sécurité des militants de Némésis venus manifester devant l'IEP de Lyon, a fait savoir le collectif.

Un rôle joué par LFI DANS LE CLIMAT ANTISÉMITE ?

Rima Hassan tenait cette conférence «lors d'une journée où on commémorait les 20 ans de l'assassinat d'Ilan Halimi», ce jeune juif séquestré et torturé à mort en janvier 2006 par un groupe d'une vingtaine de personnes se faisant appeler le «gang des barbares».

«Je serais curieuse de savoir ce qui s'est dit dans cette conférence», dans un contexte «de recrudescence de l'antisémitisme où personne ne peut ignorer aujourd'hui le rôle joué par La France insoumise dans le réenracinement de l'antisémitisme», a dénoncé la ministre.

Lors d'un hommage rendu à Ilan Halimi, ce vendredi 13 février, Emmanuel Macron a proposé une «peine d'inéligibilité obligatoire» pour les élus coupables «d'actes et propos antisémites, racistes et discriminatoires».