Tempête Oriana : plusieurs vols perturbés aux aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Orly dimanche

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a annoncé que le trafic aérien sera perturbé dimanche 15 février au départ et à l'arrivée des aéroports parisiens d'Orly et de Charles de Gaulle.

Les compagnies aériennes vont réduire dimanche leur programme de vols sur les aéroports parisiens de Paris-Charles de Gaulle et Orly, en raison de l'arrivée d'un épisode de neige et verglas, a annoncé ce samedi la Direction générale de l’aviation civile (DGAC).

⚠️Dimanche 15 février 2026⚠️ pic.twitter.com/g7ENdolHMq — Direction générale de l'aviation civile 🇫🇷🇪🇺 (@DGAC) February 14, 2026

«La DGAC a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols de 30% sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle entre 7h et 16h et de 20% sur l’aéroport de Paris-Orly entre 6h et 14h», selon son communiqué.

Ces potentielles répercussions sont dues à la nouvelle dépression baptisée Oriana, qui s’abat sur l’Hexagone ce week-end. Cette dernière, qui fait suite à la tempête Nils, va entraîner une chute brutale des températures et l’apparition de la neige dans plusieurs départements samedi et dimanche.

Quinze départements du nord de la France seront placés en vigilance orange à la neige et au verglas dimanche dès 8h, notamment ceux des régions Île-de-France et Hauts-de-France, selon Météo-France.