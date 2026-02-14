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Tempête Oriana : plusieurs vols perturbés aux aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Orly dimanche

[Kiran RIDLEY / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a annoncé que le trafic aérien sera perturbé dimanche 15 février au départ et à l'arrivée des aéroports parisiens d'Orly et de Charles de Gaulle. 

Les compagnies aériennes vont réduire dimanche leur programme de vols sur les aéroports parisiens de Paris-Charles de Gaulle et Orly, en raison de l'arrivée d'un épisode de neige et verglas, a annoncé ce samedi la Direction générale de l’aviation civile (DGAC). 

«La DGAC a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols de 30% sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle entre 7h et 16h et de 20% sur l’aéroport de Paris-Orly entre 6h et 14h», selon son communiqué. 

Ces potentielles répercussions sont dues à la nouvelle dépression baptisée Oriana, qui s’abat sur l’Hexagone ce week-end. Cette dernière, qui fait suite à la tempête Nils, va entraîner une chute brutale des températures et l’apparition de la neige dans plusieurs départements samedi et dimanche.

Sur le même sujet Tempête Oriana : voici les départements où il va neiger ce week-end Lire

Quinze départements du nord de la France seront placés en vigilance orange à la neige et au verglas dimanche dès 8h, notamment ceux des régions Île-de-France et Hauts-de-France, selon Météo-France.

TempêtevolAéroports de Paris

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