Tempête Oriana : voici les départements où il va neiger ce week-end

Après le passage de la tempête Nils au cours de la semaine, une nouvelle dépression baptisée Oriana s’abat sur l’Hexagone ce week-end, entraînant une chute brutale des températures et l’apparition de la neige dans plusieurs départements samedi et dimanche.

Le mercure devrait passer sous la barre des 0 °C localement dans la nuit de samedi à dimanche. L’arrivée de la tempête Oriana sur le sol français ce samedi va entraîner une chute importante des températures dans tout le pays, ainsi que l’apparition progressive de la neige dans la soirée et ce jusqu’à dimanche matin.

Des averses de pluie et de neige sont notamment attendues à Belfort (Territoire de Belfort) et Bourg-Saint-Maurice (Savoie), selon les dernières prévisions de Météo-France.

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Ces averses de pluie et de neige devraient également toucher Rouen (Seine-Maritime), Alençon (Orne) et Tours (Indre-et-Loire) au cours de la nuit de samedi à dimanche.

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La neige fera une timide apparition à Lille (Nord) et Amiens (Somme) dimanche matin. Elle sera beaucoup plus marquée à Rouen, Reims (Marne), Paris, Auxerre (Yonne), Bourges (Cher), Vichy (Allier), Limoges (Haute-Vienne) et Aurillac (Cantal).

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Les températures repartiront à la hausse dans la journée dimanche, bien que la neige soit toujours de mise sur le quart nord-est de l’Hexagone dans l’après-midi.

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Elle tombera faiblement à Metz (Moselle) et Bourg-Saint-Maurice alors qu’elle sera plus soutenue à Lille, Reims, Chaumont (Haute-Marne), Belfort et Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).

Dans la soirée de dimanche, les températures devraient remonter et la pluie est attendue dans tout le pays, à l’exception de faibles chutes de neige attendues à Bourg-Saint-Maurice.