Vents violents : voici les deux départements placés en vigilance orange ce dimanche

Alors que la tempête Nils poursuit son passage sur la France, Météo-France a placé deux départements en vigilance orange vents violents pour la journée de ce dimanche 15 février.

Les conditions climatiques continuent de se dégrader. Deux départements sont visés par une vigilance orange vents violents de Météo-France pour la journée de ce dimanche 15 février.

@Météo-France

Sont concernés par cette vigilance : l’Aude et les Pyrénées-Orientales. Par ailleurs, la principauté d’Andorre est également visée par l’alerte de Météo-France.

L’institut météorologique prévoit des rafales pouvant aller jusqu’à 110 km/h dans les Pyrénées-Orientales et jusqu’à 85 km/h dans l’Aude.

En parallèle, 30 autres départements sont soumis à une vigilance jaune vents violents de Météo-France pour la journée de ce dimanche.