Arnaque aux faux entretiens d’embauche : attention à cette escroquerie de plus en plus répandue

Les arnaques liées aux offres d’emploi frauduleuses se multiplient sur les sites de recrutement. Des personnes mal intentionnées se font passer pour des recruteurs légitimes avant d’exiger que les candidats transmettent leurs données personnelles.

Indeed, HelloWork, Meteojob… Depuis plusieurs années, ces plate-formes en ligne de recrutement sont devenues indispensables pour les actifs en quête d’un emploi ou d’une alternance. Certaines offres diffusées sur ces sites se révèlent pourtant parfois trop belles pour être vraies. Les annonces frauduleuses se multiplient en effet, lesquelles ciblent directement les candidats en les incitant à partager leurs données personnelles.

Le mode opératoire est bien rodé. Une annonce alléchante est diffusée, promettant de pourvoir un poste dans un secteur dit «bouché». En quelques clics, les candidats établissent le contact avec un interlocuteur à l’apparence honnête. Celui-ci fixe un rendez-vous, avant de demander nombre de pièces justificatives. Des documents tels qu’un IBAN, une copie de pièces justificatives ou encore une attestation d’hébergement sont ainsi exigés avant le premier entretien d’embauche.

Des conséquences importantes pour les victimes

Perrine, une jeune demandeuse d’emploi a été victime de cette escroquerie. «Le mail paraissait vrai, ils avaient réussi à modifier l’adresse d’envoi du mail pour coller à celle de l’entreprise à laquelle je postulais», a-t-elle témoigné auprès de nos confrères du Parisien Étudiant. Après vérification, il s’est avéré que l’identité de cette entreprise avait bel et bien été usurpée.

Les conséquences peuvent être nombreuses pour les victimes de ce genre d’escroquerie. Grâce à ces documents personnels, une personne mal intentionnée peut en effet créer une autoentreprise, ouvrir des lignes téléphoniques voire souscrire à un crédit, le tout au nom de la victime.

Plusieurs solutions sont recommandées pour se prémunir de telles arnaques. Sur son site, le ministère de l’Économie appelle ainsi les candidats à se méfier des «propositions d’emploi non sollicitées» et des offres «trop attractives, voire hors norme». Il est également conseillé de vérifier l’existence de l’entreprise recruteuse sur des sites officiels. «Ne transmettez jamais vos données personnelles avant un entretien formel et la signature d’un contrat de travail», insiste également Bercy.