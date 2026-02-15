Avalanches : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Météo-France a placé 7 départements en vigilance jaune pour un risque d’avalanches pour toute la journée de ce dimanche.

Le sud-est de l’Hexagone particulièrement exposé. Météo-France a placé 7 départements en vigilance jaune pour un risque d’avalanches pour toute la journée de dimanche.

© Météo-France

Les départements concernés sont les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Isère, les Pyrénées-Orientales, la Savoie, la Haute-Savoie, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

«Des chutes de neige froides et ventées ont concerné les Pyrénées du jeudi 12 au vendredi 14 février dès la moyenne montagne. Après une accalmie relative en matinée de dimanche, une nouvelle perturbation active va aborder les Pyrénées», a anticipé Météo-France.

«Les précipitations s'accompagneront d'une remontée de la limite pluie-neige à partir de la fin d'après-midi jusqu'à 2000 mètres engendrant une forte activité avalancheuse. Des avalanches de neige humide pourront atteindre le réseau routier dès la moyenne montagne ; à plus haute altitude, des avalanches de poudreuse plus volumineuses pourront atteindre les infrastructures de montagne», a conclu cette même source.