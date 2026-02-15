Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Avalanches : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Par CNEWS
Publié le

Météo-France a placé 7 départements en vigilance jaune pour un risque d’avalanches pour toute la journée de ce dimanche.

Le sud-est de l’Hexagone particulièrement exposé. Météo-France a placé 7 départements en vigilance jaune pour un risque d’avalanches pour toute la journée de dimanche.

© Météo-France

Les départements concernés sont les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Isère, les Pyrénées-Orientales, la Savoie, la Haute-Savoie, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

«Des chutes de neige froides et ventées ont concerné les Pyrénées du jeudi 12 au vendredi 14 février dès la moyenne montagne. Après une accalmie relative en matinée de dimanche, une nouvelle perturbation active va aborder les Pyrénées», a anticipé Météo-France.

Sur le même sujet Savoie : trois skieurs décèdent dans une avalanche à Val d'Isère Lire

«Les précipitations s'accompagneront d'une remontée de la limite pluie-neige à partir de la fin d'après-midi jusqu'à 2000 mètres engendrant une forte activité avalancheuse. Des avalanches de neige humide pourront atteindre le réseau routier dès la moyenne montagne ; à plus haute altitude, des avalanches de poudreuse plus volumineuses pourront atteindre les infrastructures de montagne», a conclu cette même source.

vigilance météoalerte jauneavalanche

À suivre aussi

Orages : voici les 38 départements placés en vigilance jaune ce jeudi
Orages : voici les 20 départements placés en vigilance jaune ce mercredi
Vents violents : voici les 9 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités