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Crues : voici les 11 départements placés en vigilance orange ce dimanche

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé onze départements en vigilance orange pour le risque de crues ce dimanche. 

L'eau va monter. Dimanche 15 février, onze départements sont placés en vigilance orange crues par l'agence française de météorologie

© Météo-France

Sont concernés par cette vigilance : la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, l'Eure-et-Loir, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, la Loire-Atlantique, le Lot, le Maine-et-Loire, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. 

En parallèle, la Gironde et le Lot-et-Garonne ont été maintenus en vigilance rouge crues et cinquante-neuf départements en vigilance jaune pour le même risque météorologique. 

Sur le même sujet Neige-verglas : voici les 37 départements placés en vigilance jaune ce samedi Lire

Météo-France conseille de rester chez soi et de ne pas utiliser sa voiture. Il faut également rester éloigné des cours d'eau, des points bas et des ponts. 

Météo-Francealerte orangeCrues

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