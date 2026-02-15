Crues : voici les 11 départements placés en vigilance orange ce dimanche

Météo-France a placé onze départements en vigilance orange pour le risque de crues ce dimanche.

L'eau va monter. Dimanche 15 février, onze départements sont placés en vigilance orange crues par l'agence française de météorologie.

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Sont concernés par cette vigilance : la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, l'Eure-et-Loir, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, la Loire-Atlantique, le Lot, le Maine-et-Loire, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

En parallèle, la Gironde et le Lot-et-Garonne ont été maintenus en vigilance rouge crues et cinquante-neuf départements en vigilance jaune pour le même risque météorologique.

Météo-France conseille de rester chez soi et de ne pas utiliser sa voiture. Il faut également rester éloigné des cours d'eau, des points bas et des ponts.