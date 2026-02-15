Crues : Voici les 59 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Alors que les perturbations se succèdent, Météo France a maintenu 59 départements en vigilance jaune crues pour la journée de ce lundi 16 février.

De nouvelles inondations redoutées. La multiplication des perturbations ces dernières semaines ont provoqué une hausse du niveau des cours d'eau. 59 départements sont ainsi maintenus en vigilance jaune crues par Météo France pour la journée de ce lundi 16 février.

Sont concernés par cette vigilance : l’Aisne, l’Allier, les Ardennes, l’Ariège, l’Aube, l’Aveyron, le Calvados, le Cantal, le Cher, la Corrèze, la Côte-d’Or, les Côtes-d’Armor, la Creuse, le Doubs, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Finistère, l’Hérault, l’Indre, le Jura, le Loir-et-Cher, la Haute-Loire, le Loiret, le Lot et la Lozère.

Mais aussi, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, l’Oise, l’Orne, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône et la Saône-et-Loire.

Enfin, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l’Yonne, le Territoire de Belfort, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise sont également visés.

En parallèle, la Gironde et le Lot-et-Garonne sont maintenus en vigilance rouge crues ce lundi et 14 autres départements sont en alerte orange