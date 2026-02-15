Mort de Quentin : le parquet annonce que «des témoignages significatifs» ont été recueillis

Au lendemain de l'annonce de la mort de Quentin, violemment agressé en marge d’une conférence de l’eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon, le parquet a annoncé que des «témoignages significatifs ont été recueillis».

L'enquête se poursuit. Alors que les circonstances autour de la mort de Quentin, mortellement agressé en marge d’une conférence de l’eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon, étaient encore floues il y a quelques jours, le parquet de Lyon a fait état de «plusieurs témoignages significatifs» recueillis par la police, dans l'enquête sur la disparition du jeune militant Quentin.

Si pour l’heure «le contexte et les circonstances de ces faits doivent être déterminés», le parquet avait ouvert une enquête du chef de coups mortels aggravés, et de violences aggravées après la mort de l'étudiant, âgé de 23 ans. Les violences sont aggravées par trois circonstances de réunion, d’usage d’arme, et de mis en cause dont le visage est dissimulé.

L’enquête orientée «sur l’identification des auteurs des violences»

De nouvelles informations pourront être données lundi après-midi, puisque le procureur de Lyon donnera se présentera en conférence de presse ce lundi, à 15h, au sein du tribunal judiciaire de Lyon.

Le parquet a précisé via un communiqué que «l’enquête s’oriente à présent sur l’identification des auteurs directs des violences correctionnelles et criminelles».

Selon le collectif Némésis, Quentin aurait été agressé jeudi soir par des militants antifascistes, alors qu'il faisait partie du service d'ordre chargé d'assurer la sécurité de ses militantes qui manifestaient contre une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon.

Il avait été pris en charge en début de soirée par les secours et placé dans le coma avec un pronostic vital engagé. Il est décédé samedi.

L'affaire a provoqué une tempête politique et le président Emmanuel Macron a lancé samedi un appel «au calme, à la retenue et au respect», et souhaité que soient condamnés «les auteurs de cette ignominie».