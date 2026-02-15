Mort de Quentin : un rassemblement à Paris pour demander «justice»

Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées à Paris devant l’université de la Sorbonne pour rendre hommage à Quentin, jeune militant nationaliste mortellement agressé en marge d’une conférence de Rima Hassan.

Les hommages se multiplient. Un rassemblement en mémoire de Quentin s’est tenu à Paris, ce dimanche 15 février. Au lendemain de l'annonce de la mort du jeune militant nationaliste, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies devant l’université de la Sorbonne pour demander «justice».

Plusieurs élus étaient présents à ce rassemblement, dont certains cadres du Rassemblement national. Marion Maréchal et Éric Zemmour se sont également rendus sur la place de la Sorbonne.

Une banderole déployée devant le bâtiment universitaire proclamait : «Antifas assassins, justice pour Quentin». Plusieurs militants nationalistes ont pris la parole pour rendre hommage à leur «camarade». Parmi les participants se trouvaient certains membres des groupuscules les Natifs, la Bastide bordelaise et l'Oriflamme Rennes.

La démission de Raphaël Arnault réclamée

Les participants ont notamment réclamé la dissolution de la Jeune Garde et la démission du cofondateur de ce groupe antifasciste, le député LFI Raphaël Arnault. Des slogans tels que «Arnault assassin» ou «Arnault démission» ont été scandés.

Accusé par le collectif Némésis d’être lié à l’agression mortelle de Quentin, La Jeune Garde a assuré dans un communiqué qu'elle «ne saurait être tenue pour responsable» de ce drame.

Le rassemblement s'est clôturé par une prière et une minute de silence. Les participants se sont finalement dispersés sans encombre après avoir chanté la Marseillaise.

Un nouveau rassemblement en hommage à Quentin se tiendra le samedi 21 février prochain, à Lyon. «Cet hommage se veut digne, respectueux et pacifique. Il offrira un temps de recueillement, de prise de parole, notamment des proches de Quentin, et de solidarité», précise un communiqué des organisateurs de l’événement.