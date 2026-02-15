Sous l’effet des fortes pluies qui frappent une grande partie de la France, notamment l'Ile-de-France, la Seine est entrée en crue, atteignant 3,19 mètres ce dimanche en fin d’après-midi au niveau de Paris-Austerlitz. Cette montée des eaux a conduit les autorités à restreindre l’accès à certaines sections des berges.
Les précipitations successives des dernières semaines laissent craindre des risques importants de débordements dans l’Hexagone. Les prévisionnistes de Météo-France ont placé quinze départements en vigilance orange pour un risque de crues, ce lundi 16 février.
Sont concernés : l’Aude, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre-et-Loire, les Landes, la Loire-Atlantique, le Lot, le Maine-et-Loire, la Sarthe, le Tarn et enfin le Tarn-et-Garonne.
Onze départements sont placés en vigilance orange crues par l'agence française de météorologie. Sont concernés par cette vigilance : la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, l'Eure-et-Loir, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, la Loire-Atlantique, le Lot, le Maine-et-Loire, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.
En parallèle, la Gironde et le Lot-et-Garonne ont été maintenus en vigilance rouge crues et cinquante-neuf départements en vigilance jaune pour le même risque météorologique.
90 routes départementales sont fermées et 14 sont soumises à des restrictions de circulation en raison de chutes d’arbres ou de voies inondées
Le département de la Gironde est toujours fortement impacté par le phénomène de crues. 49 000 personnes sont encore privées de téléphonie mobile et 25 000 personnes de téléphonie fixe. 22 000 foyers demeurent privés d’électricité. 9 communes sont toujours coupées du réseau électrique et font l’objet d’une attention particulière.
L’épisode météorologique exceptionnel se poursuit aujourd’hui dans notre pays.
15 départements de la moitié Nord, dont ceux d’Île-de-France et des Hauts-de-France, sont désormais placés en vigilance orange neige-verglas depuis 8h.
🛣️ Des mesures de réglementation de circulation…
— Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) February 15, 2026
Pour dimanche 15 février 2026 :
🔴 2 départements en Vigilance rouge
🟠 31 départements en Vigilance orange
Pour lundi 16 février 2026 :
🔴 2 départements en Vigilance rouge
🟠 19 départements en Vigilance orange
Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTV3xnpic.twitter.com/9LqiHzTSp6
— VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) February 15, 2026
Les conséquences de la tempête Nils continuent de se faire sentir sur la façade ouest de la France.
Voir les images juste ici.