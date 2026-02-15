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En directParis : une partie des quais fermés après l'entrée en crue de la Seine qui risque encore de monter

La montée de la Seine a conduit les autorités à restreindre l’accès à certaines sections des berges. [ALAIN JOCARD / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Les intempéries se poursuivent en France, ce dimanche 15 février. La Gironde et le Lot-et-Garonne sont toujours en vigilance rouge, alors que des crues sont toujours en cours. 31 autres départements sont en vigilance orange, certains pour crues, d'autres pour neige-verglas et avalanches. Suivez notre direct.
Paris : une partie des quais fermés après l'entrée en crue de la Seine

Sous l’effet des fortes pluies qui frappent une grande partie de la France, notamment l'Ile-de-France, la Seine est entrée en crue, atteignant 3,19 mètres ce dimanche en fin d’après-midi au niveau de Paris-Austerlitz. Cette montée des eaux a conduit les autorités à restreindre l’accès à certaines sections des berges.

La Sarthe, les Landes, le Gers et l'Aude également placés en vigilance orange aux crues

Les précipitations successives des dernières semaines laissent craindre des risques importants de débordements dans l’Hexagone. Les prévisionnistes de Météo-France ont placé quinze départements en vigilance orange pour un risque de crues, ce lundi 16 février.

Sont concernés : l’Aude, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre-et-Loire, les Landes, la Loire-Atlantique, le Lot, le Maine-et-Loire, la Sarthe, le Tarn et enfin le Tarn-et-Garonne.

Le Lot et le Tarn rejoignent les départements en vigilance orange aux crues

Onze départements sont placés en vigilance orange crues par l'agence française de météorologie. Sont concernés par cette vigilance : la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, l'Eure-et-Loir, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, la Loire-Atlantique, le Lot, le Maine-et-Loire, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. 

En parallèle, la Gironde et le Lot-et-Garonne ont été maintenus en vigilance rouge crues et cinquante-neuf départements en vigilance jaune pour le même risque météorologique.

90 routes départementales fermées en Gironde

90 routes départementales sont fermées et 14 sont soumises à des restrictions de circulation en raison de chutes d’arbres ou de voies inondées

22.000 foyers demeurent privés d’électricité en Gironde

Le département de la Gironde est toujours fortement impacté par le phénomène de crues. 49 000 personnes sont encore privées de téléphonie mobile et 25 000 personnes de téléphonie fixe. 22 000 foyers demeurent privés d’électricité. 9 communes sont toujours coupées du réseau électrique et font l’objet d’une attention particulière.

Le ministre des Transports annonce des perturbations sur la circulation de certaines lignes de train
Alerte
Le Lot-et-Garrone et la Gironde en vigilance orange crues
En images
Les images impressionnantes des crues en Nouvelle-Aquitaine

Les conséquences de la tempête Nils continuent de se faire sentir sur la façade ouest de la France.

Voir les images juste ici.

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