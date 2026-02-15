La Sarthe, les Landes, le Gers et l'Aude également placés en vigilance orange aux crues

Les précipitations successives des dernières semaines laissent craindre des risques importants de débordements dans l’Hexagone. Les prévisionnistes de Météo-France ont placé quinze départements en vigilance orange pour un risque de crues, ce lundi 16 février.

Sont concernés : l’Aude, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre-et-Loire, les Landes, la Loire-Atlantique, le Lot, le Maine-et-Loire, la Sarthe, le Tarn et enfin le Tarn-et-Garonne.