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Pluie-inondation : voici les 14 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 14 départements en vigilance jaune pour un risque de «pluie-inondation» pour toute la journée de dimanche.

Le quart sud-ouest plus largement concerné par cette alerte météorologique. Météo-France a placé 14 départements en vigilance jaune pour un risque de «pluie-inondation» concernant l’entièreté de la journée de dimanche.

© Météo-France

Les départements concernés sont l’Ain, l’Aveyron, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Dordogne, le Finistère, la Gironde, les Landes, la Manche, le Tarn, la Vendée et la Haute-Vienne.

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«Une nouvelle perturbation active s'enfonce du Nord-Ouest à la Nouvelle Aquitaine en matinée de dimanche (…) Dans l'après-midi, la neige se décale de l'Auvergne aux régions de l'Est, avec temporairement un risque de pluies verglaçantes. Un net redoux progresse par l'ouest et le temps tourne à la pluie. Un régime d'averses prend le relais au nord de la Loire, le temps reste gris et pluvieux sur le Sud-Ouest, neigeux sur le Nord-Est avant le redoux en soirée», a anticipé Météo-France.

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